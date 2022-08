Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute in der 2. Bundesliga den 1. FC Magdeburg. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg. Die gesamte Partie wird hier bei SPOX im Liveticker angeboten.

Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Kaiserslautern ist gut in die neue Saison gestartet. In fünf Spielen holten die Roten Teufel drei Siege und ein Unentschieden - also 10 Punkte. Der 1. FC Magdeburg hingegen hat bereits vier Niederlagen kassiert und ist aktuell Vorletzter.

Vor Beginn: Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg am 6. Spieltag der 2. Bundesliga.

Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels kümmern sich heute der Pay-TV-Sender Sky und OneFootball. Während Ihr das Spiel bei OneFootball für 3,99 Euro kaufen könnt, wird für den Livestream von Sky ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Kaiserslautern vs. 1. FC Magdeburg, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Luthe - J. Zimmer, K. Kraus, Tomiak, Durm - Ritter, Ciftci - Hercher, Wunderlich, Redondo - Boyd

