Hansa Rostock ist heute Abend am 4. Spieltag der 2. Bundesliga beim SV Darmstadt 98 zu Gast. Alle Informationen zu der Übertragung des Abendspiels der 2. Bundesliga und wo Ihr das Duell heute live im TV, im Livestream und im Livesticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der SV Darmstadt 98 und Hansa Rostock haben beide sechs Punkte nach drei Spielen in der 2. Bundesliga auf dem Konto. Wer kann heute das Duell am Abend für sich entscheiden und so an seinem Konkurrenten vorbeiziehen?

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstagabend, den 13. August, empfängt der SV Darmstadt 98 Hansa Rostock am 4. Spieltag der 2. Liga. Die Begegnung im Merck-Stadion am Böllenfalltor ist für 20.30 Uhr terminiert.

Für den SV Darmstadt 98 lief der Saisonstart durchaus erfolgreich. Nur am 1. Spieltag mussten die heutigen Gastgeber eine Niederlage gegen Jahn Regensburg einstecken. Die darauffolgenden drei Pflichtspiele gewann den SV Darmstadt 98 jedoch, darunter fällt auch der 1:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt.

In der Liga siegte Hansa Rostock in den vergangenen zwei Spielen ebenfalls zwei Mal. Mit dem HSV und Arminia Bielefeld räumte das Team von Jens Härtel zudem zwei Schwergewichte der Liga aus dem Weg. Die Auftaktniederlage am 1. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim und vor allem die Pokalpleite gegen den VfB Lübeck, trüben dagegen etwas den guten Saisonstart. Welches Team kann heute den dritten Ligaerfolg in Serie einfahren?

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Darmstadt 98: Schuhen - C. Zimmermann, Gjasula, J. Müller - Bader, Schnellhardt, Kempe, Holland - Marvin Mehlem - Manu, P. Tietz

Hansa Rostock: Kolke - Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart, Dressel - Rhein, S. Thill, Ingelsson - Pröger, Verhoek

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Gleich zwei TV-Sender zeigen die Partie zwischen Darmstadt 98 und Hansa Rostock heute live und in voller Länge: Sky und Sport 1. Die beiden Sportsender bieten Euch zudem mehrere Optionen das Abendspiel im Livestream zu sehen.

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV überträgt Sport 1 heute Abend die Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und Hansa Rostock. Die Vorberichte beginnen auf dem Sportsender um 19.30 Uhr. Ruth Hoffmann ist für Sport 1 als Moderatorin der Sendung im Einsatz.

Sky zeigt die Partie am heutigen Tag im Pay-TV. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zeigt Sky die Partie ab 20.00 Uhr. Ab 20.25 Uhr könnt Ihr die Übertragung des Senders ebenfalls auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD verfolgen.

© getty Damian Roßbach erzielte am vergangenen Spieltag für Hansa Rostock den 2:1-Siegtreffer gegen Arminia Bielefeld.

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sport 1 zeigt sein gesamtes Programm in einem kostenlosen Livestream. Mit diesem könnt Ihr heute auch SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock live und in voller Länge verfolgen. Den Livestream des Sportsenders findet Ihr auf dem Sport-1-Website.

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen das heutige Abendspiel der 2. Bundesliga im Livestream zu erleben. Den Livestream von Sky könnt Ihr über die Sky-Go-App oder mit WOW sehen.

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 4. Spieltag der 2. Bundesliga

4. Spieltag der 2. Bundesliga Duell: SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock Datum: 13. August

13. August Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt Übertragung im TV: Sport 1, Sky

Übertragung im Livestream: Sport 1, Sky

Übertragung im Liveticker: SPOX

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SV Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock im Liveticker verfolgen? Das könnt Ihr hier bei SPOX. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr nichts von der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

