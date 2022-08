SpVgg Greuther Fürth vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Absteiger gegen Aufsteiger: Greuther Fürth empfängt den 1. FC Kaiserlautern in der 2. Bundesliga. So könnt Ihr das Duell am 5. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben.

Ein Aufsteiger aus der 3. Liga hat einen besseren Saisonstart hingelegt als ein Absteiger aus der Bundesliga. Während die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga nach vier absolvierten Spieltagen mit nur drei Punkten auf dem 15. Tabellenplatz liegt, befindet sich der 1. FC Kaiserslautern mit sieben Zählern auf Rang acht.

Jetzt treffen diese beiden Klubs aufeinander. Die Roten Teufel werden am heutigen Sonntag, den 21. August von den Franken im Sportpark Ronhof empfangen, Anstoß der Begegnung ist um 13.30 Uhr.

Greuther Fürth gegen Kaiserslautern: Wie kann man das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX liefert im Folgenden Informationen zur Übertragung.

© getty Kaiserslautern ist als Aufsteiger gut in die Zweitliga-Saison gestartet.

SpVgg Greuther Fürth vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung des Spiels im frei empfangbaren Fernsehen wird es zu der Partie nicht geben - wenigstens jedoch im Pay-TV. Sky hält nach wie vor die Rechte an der Live-Ausstrahlung der kompletten 2. Liga, womit auch Fürth gegen den FCK dort gezeigt wird.

Zu sehen bekommt Ihr das Aufeinandertreffen auf Sky Sport Bundesliga 3. Die Vorberichte beginnen um 13 Uhr. Das Spiel ist auch Teil der Zweitliga-Konferenz, die Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 angeboten bekommt. Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli und 1. FC Heidenheim gegen Arminia Bielefeld finden parallel statt.

Abrufen könnt Ihr das Sky-Programm auch via Livestream. Zur Verfügung stehen Euch hierbei die Plattformen Sky Go und WOW.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

SpVgg Greuther Fürth vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Um von Fürth gegen Kaiserslautern definitiv nichts zu verpassen, seid Ihr nicht zwingend auf die Live-Übertragung von Sky angewiesen. Wer kein Abo besitzt und auch keines abschließen möchte, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Dort wird während den 90 Minuten in schriftlicher Form alles Wichtige zu der Partie festgehalten.

SpVgg Greuther Fürth vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 21. August 2022

21. August 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof, Fürth

Sportpark Ronhof, Fürth TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Duelle und Ergebnisse am 5. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 19.08., 18:30 Hamburg 1:2 Darmstadt 98 19.08., 18:30 Magdeburg 0:4 Hannover 20.08., 13:00 Paderborn 7:2 Holstein 20.08., 13:00 Sandhausen 1:2 Nürnberg 20.08., 13:00 Regensburg 0:6 Karlsruhe 20.08., 20:30 Braunschweig 2:2 Düsseldorf 21.08., 13:30 Greuther Fürth -:- Kaiserslautern 21.08., 13:30 Heidenheim -:- Bielefeld 21.08., 13:30 Rostock -:- St. Pauli

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle