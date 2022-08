HSV vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Saison in der 2. Bundesliga steckt noch in den Kinderschuhen, und doch gibt es schon ein Spitzenspiel: Der HSV trifft auf Darmstadt 98. Alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream sowie zum Liveticker bekommt Ihr bei SPOX.

Starker Saisonstart beider Teams, Platz drei und vier in der Tabelle und punktgleich mit dem Tabellenersten: Sowohl der Hamburger SV als auch Darmstadt 98 haben einen starken Start in die diesjährige Saison in der 2. Bundesliga hingelegt. Die beiden Kontrahenten, die auch in der vergangenen Saison bis zum Schluss mit um den Aufstieg kämpften, treffen sich schon früh in der Saison zu einer ersten Standortbestimmung. Wer kann sich langfristig oben in der Tabelle etablieren?

Beide Mannschaften weisen dabei eine starke Frühform auf und kommen aus ungefährdeten Erfolgen am 4. Spieltag: Während der HSV beim Absteiger Arminia Bielefeld 2:0 gewann, fegte Darmstadt Hansa Rostock mit 4:0 vom Platz. Für die Hessen war das nach der Auftaktniederlage bei Jahn Regensburg schon der dritte Sieg in Serie.

Kein Fußballfan sollte sich dieses Duell am heutigen Freitag um 18.30 Uhr entgehen lassen. Wer noch nicht weiß, wie das Spiel mitverfolgt werden kann, ist hier genau richtig: Wir von SPOX geben Euch alle Informationen dazu.

© getty Robert Glatzel liefert für den HSV in dieser Saison wieder mächtig ab.

HSV vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV

Wer das Topspiel des 5. Spieltags nicht verpassen möchte, hat mehrere Optionen, sowohl im TV als auch im Stream. Für nahezu alle diese Optionen ist allerdings der Pay-TV-Sender Sky zuständig.

Im TV überträgt Sky auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ab 18.00 Uhr. Zudem bietet sich allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, das Spiel als Teil der Freitags-Konferenz zu verfolgen. Sowohl Einzelspiel als auch Konferenz verlangen allerdings ein kostenpflichtiges Abo, das Bundesliga-Paket. Dies erhaltet Ihr momentan für 20 Euro monatlich im Jahrestarif und bietet Euch Zugang zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga auf Sky.

HSV vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Livestream

Onlline kann die Partie über zwei Streaming-Plattformen des Unternehmens verfolgt werden. Für Kundinnen und Kunden bietet sich vor allem SkyGo an, während WOW auch Möglichkeiten der Nutzung ohne den Abschluss einen längerfristigen Abonnements bietet.

Eine weitere Option bietet der Dienstleister OneFootball, über den das Einzelspiel ebenfalls verfolgt werden kann.

HSV vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer keine der obengenannten Angebote wahrnehmen möchte, kann ohne Weiteres auch über unseren SPOX-Liveticker dabei sein. Dort verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels HSV vs. Darmstadt 98.

HSV vs. Darmstadt 98: Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Spiel: HSV vs. Darmstadt 98

Datum: Freitag, 19.08.2022

Anpfiff: 18.30 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: SkyGo , WOW , OneFootball

, , Liveticker: SPOX

HSV vs. Darmstadt 98: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag