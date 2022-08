1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen sich heute der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel gegenüber. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel treffen am heutigen Sonntag, den 7. August, am 3. Spieltag der 2. Bundesliga zwei Mannschaften aufeinander, die am vergangenen Wochenende aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Während die Magdeburger gegen Eintracht Frankfurt chancenlos blieben (0:4), scheiterte Kiel erst in der Verlängerung am Drittligisten SV Waldhof Mannheim (2:3).

Nun suchen die beiden Pokal-Verlierer heute in der Liga das Erfolgserlebnis. Magdeburg gegen Kiel wird um 13.30 Uhr angestoßen und in der MDCC-Arena in Magdeburg ausgetragen.

1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Zweitligaspiel wird heute von zwei Anbietern live und in voller Länge gezeigt: von Sky und OneFootball. Sky bietet das Duell um 13 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4 (HD) an, Christian Straßburger wird diesbezüglich als Kommentator eingesetzt. Nebenbei wird die Partie auch auf eine andere Art und Weise angeboten, nämlich als Teil der Konferenz auf den Sendern Sky Sport Top Event (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD).

Wer das Einzelspiel oder die Konferenz im Livestream schauen möchte, kann dies mit einem SkyGo-Abonnement (für die, die bereits Sky-Kunden sind) oder mit WOW tun.

OneFootball ermöglicht es, Magdeburg gegen Kiel zu schauen, ohne dafür ein Abo abzuschließen. Was für den Zugang notwendig ist, eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro.

1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert alle Spiele der 2. Bundesliga in dieser Saison live mit, aus diesem Grund könnt Ihr auch Magdeburg vs. Kiel auf der Website vorfinden.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel.

1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel

1. FC Magdeburg - Holstein Kiel Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: Sonntag, 7. August 2022

Sonntag, 7. August 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: MDCC - Arena, Magdeburg

MDCC Arena, Magdeburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

