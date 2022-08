1. FC Kaiserslautern vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am 3. Spieltag der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. In diesem Artikel wird erklärt, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der 1. FC Kaiserslautern musste sich am vergangenen Wochenende bereits aus dem DFB-Pokal verabschieden (1:2 n.V. gegen den SC Freiburg). In der Woche darauf, am heutigen Sonntag (7. August), steht nun also wieder der Meisterschaftsbetrieb im Fokus. Zum Abschluss des 3. Spieltags der 2. Bundesliga geht es gegen den FC St. Pauli, der sein Erstrundenspiel im Pokal gewonnen hat (4:3 gegen SV Straelen). Der Anstoß im Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) erfolgt um 13.30 Uhr.

1. FC Kaiserslautern vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der 2. Bundesliga läuft auch das heutige zwischen Kaiserslautern und St. Pauli bei Sky im Pay-TV und im Livestream. Das Einzelspiel seht Ihr ab 13 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Oliver Seidler wird das Geschehen auf dem Rasen kommentieren. Darüber hinaus ist die Partie auch Teil der heutigen Zweitligakonferenz, die alle drei Begegnungen mit Anpfiff um 13.30 Uhr beinhaltet. Für die Konferenz müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga (HD) oder Sky Sport Top Event (HD) anmachen.

© getty Der FC St. Pauli trifft am 3. Spieltag auf den 1. FC Kaiserslautern.

Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen könnt Ihr auch via Livestream darauf zugreifen. Was Ihr dafür benötigt: ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

OneFootball ist ebenfalls für die Übertragung verantwortlich. Um dort den Livestream freischalten zu können, braucht Ihr kein Abonnement, sondern müsst nur 3,99 Euro zahlen.

1. FC Kaiserslautern vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie. Wir tickern das Duell live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Wechsel - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli.

