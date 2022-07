Dem ersten Nordderby folgt das nächste: Nach dem Auswärtserfolg bei Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag trifft der HSV heute auf Hansa Rostock. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0



8.: Insgesamt bleibt der HSV tonangebend. Bei allem Bemühen fehlt noch etwas das Tempo, um die gegnerische Defenvise aus der Balanche zu bringen.

6.: In dieser Phase schwimmen sich die Gäste etwas frei, schauen nun selbst mal vorn raus und wagen sich weit in die Hälfte des Gegners. Beiderseits bleiben nennenswerte Torabschlüsse aus.

4.: Immer näher tasten sich die Hamburger an den Sechzehner heran. Noch ist der Weg dort hinein versperrt. Die Rostocker machen den Laden dicht.

2.: Anfangs ist der HSV viel am Ball, verlagert das Geschehen in die gegnerische Hälfte. Darüber hinaus sind beide Mannschaften damit beschäftigt, sich zu orientieren.

1.: Jetzt ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Bei 27 Grad und lockerer Bewölkung wird nicht mit Niederschlägen gerechnet.

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Dr. Robert Kampka. Der 40-jährige Referee bringt die Erfahrung aus 35 Bundesligaspielen mit, kommt im deutschen Fußball-Unterhaus zum 101. Mal zum Einsatz. Zur Hand gehen ihm die Assistenten Tom Bauer und Marcel Gasteier. Als vierter Offizieller fungiert Steven Greif.

Vor Beginn: Während der vergangenen Zweitligasaison gewann der HSV beide Partien gegen die Mecklenburger - die im Volksparkstadion mit 3:0. Damit stehen die Hamburger jetzt bei sechs Siegen in Folge gegen Hansa. Der letzte Rostocker Sieg geht auf März 2004 zurück (zuhause mit 3:0). Für einen Auswärtserfolg müssen wir noch weiter zurückblättern - bis Oktober 2001, als die Kogge in Hamburg zu einem 1:0 kam. Seither ist man fünfmal hier gewesen, ohne auch nur ein Pünktchen ergattern zu können.

Vor Beginn: Sportlich lief der Saisonstart für den HSV nach Plan. Die Rothosen siegten in Braunschweig mit 2:0. Ein derartiges Erfolgserlebnis blieb Hansa verwehrt. Die Rostocker kassierten am vergangenen Sonntag gegen Heidenheim eine 0:1-Heimniederlage. Damit sortierten sich beide Vereine tabellarisch sogleich in den erwarteten Regionen ein. So könnte den Hamburgern ein Sieg mit zwei Toren Unterschied heute die Tabellenführung bescheren.

Vor Beginn: Die heutige Partie im Volksparkstadion steht im Zeichen von Uwe Seeler. Ganz Fußball-Deutschland trauert um den am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorbenen Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Doch gerade in Hamburg gilt Seeler als Vereinslegende, war beim HSV Spieler, Präsident und dem Klub stets verbunden. Daher gibt es nicht nur die obligatorischen Bezeugungen (Trauerflor und Schweigeminute), Hamburgs Mannschaft spielt heute in speziellen Trikots mit dem Schriftzug "Uns Uwe".

Vor Beginn: Zu einer Umstellung sieht sich Jens Härtel gezwungen. Sebastien Thill hat sich im ersten Saisonspiel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird in Rostocks Startelf durch Frederic Ananou ersetzt. Der in den vergangenen Tagen verpflichtete Lukas Hinterseer (Hannover) steht heute noch nicht im Kader.

Kolke - Malone, Fröde, Roßbach - Ananou, Neidhart, Rhein, Dressel, Ingelsson - Pröger, Verhoek

Vor Beginn: Im Vergleich zum Saisonauftakt vor einer Woche schickt Tim Walter die Hamburger Mannschaft in vollkommen unveränderter Formation aufs Feld. Bakery Jatta (Muskelbündelriss) und Anssi Suhonen (Wadenbeinbruch) fehlen also nach wie vor.

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

Vor Beginn: Neben dem sportlichen Geschehen steht heute natürlich das Abschiednehmen von HSV-Legende Uwe Seeler im Mittelpunkt. Der ehemalige Topstürmer starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren.

Vor Beginn: Anpfiff ist im Hamburger Volksparkstadion um 13.30 Uhr am Mittag. Die Rothosen möchten heute den perfekten Start in die Zweitligasaison besiegeln.

Vor Beginn: Moin moin, liebe Fußballfans, zum heutigen Duell zwischen dem HSV und Hansa Rostock.

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga - Offizielle Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wie üblich liegt die Verantwortung für die Übertragung der 2. Bundesliga am Sonntagmittag im TV beim Pay-TV-Sender Sky. Das Spiel ist also nicht frei empfangbar. Die Übertragung startet um 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Hartmut von Karneke wird alle Interessierten durch die Partie begleiten.

Auch für den Stream ist Sky zuständig. Die Partie kann entweder über SkyGo oder WOWverfolgt werden.

Eine weitere und letzte Möglichkeit bleibt mit OneFootball. Dort ist eine einmalige Gebühr von 3,99 Euro verpflichtend.

