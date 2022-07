Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern ist heute am 2. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast bei Holstein Kiel. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX mit diesem Artikel.

In der 2. Bundesliga wird seit einer Woche endlich wieder Fußball gespielt. Gestern wurde der 2. Spieltag eröffnet, am heutigen Samstag, den 23. Juli, wird er fortgesetzt, wenn sich Holstein Kiel und der 1. FC Kaiserslautern gegenüberstehen. Kiel vs. Kaiserslautern ist eine von drei Partien, die heute um 13 Uhr angepfiffen werden. Als Spielstätte dient das Holstein-Stadion in Kiel.

Die Norddeutschen sind vergangene Woche mit einem 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth gestartet, der Aufsteiger aus Kaiserslautern hingegen begann die neue Saison mit einem 2:1-Sieg gegen Hannover 96.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung der Partie verantwortlich, sowohl im TV als auch im Livestream.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Sky besitzt auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse und ist somit für die Übertragung von Kiel gegen Kaiserslautern zuständig. Das Einzelspiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD) gezeigt, die Vorberichterstattung dafür geht um 12.30 Uhr los. Kommentator Hansi Küpper begleitet Euch dann durch das Spielgeschehen in Kiel.

Nebenbei ist das Spiel auch Teil der heutigen Zweitligakonferenz, die auf folgenden Sendern zu sehen ist: Sky Sport Bundesliga Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

© getty Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem Sieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Sky ist auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Livestream geht. Um diesen freischalten zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Außerdem liefert auch OneFootball einen Livestream zu Kiel vs. Kaiserslautern. In diesem Fall braucht Ihr kein Abo, sondern Ihr müsst lediglich einmal 3,99 Euro bezahlen.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Als Alternative zum kostenpflichtigem TV- und Livestream-Angebot könnt Ihr das Duell auch im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Kaiserslautern.

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern

Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: Samstag, 23. Juli 2022

Samstag, 23. Juli 2022 Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Holstein-Stadion, Kiel

Holstein-Stadion, Kiel TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle