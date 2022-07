1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derbytime in der 2. Bundesliga! Der 1. FC Nürnberg trifft heute auf die SpVgg Greuther Fürth. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? SPOX hat die Antwort.

Das am häufigsten ausgetragene Derby im deutschen Fußball - das Frankenderby - geht in 269. Runde. Nachdem die SpVgg Greuther Fürth in der vergangenen Saison als Tabellenletzter der Bundesliga wieder in die 2. Liga runter musste, sind wieder Ligaspiele gegen den 1. FC Nürnberg möglich. Die beiden Mannschaften stehen sich am heutigen Samstag, den 23. Juli, im Rahmen des 2. Spieltags im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegenüber. Die Partie wird um 13 Uhr angepfiffen.

In der vergangenen Woche erst wurde die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga wieder eröffnet. Während die Fürther gegen Holstein Kiel einen Punkt holten, mussten sich die Nürnberger dem FC St. Pauli mit 2:3 geschlagen geben.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zum Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth gibt es heute sowohl eine Übertragung im TV als auch im Livestream.

© getty Der 1. FC Nürnberg verlor zum Ligaauftakt gegen den FC St. Pauli mit 2:3.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Die Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse liegen auch in der Saison 2022/23 beim Pay-TV-Sender Sky, weswegen das Spiel dort auch live und in voller Länge übertragen wird. Um keine Sekunde von der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr um 12.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 (HD) anmachen. Dort wird das Duell mit Klaus Veltman als Kommentator gezeigt.

Zudem ist die Partie auch Teil der Samstagskonferenz, wo auch die anderen zwei Spiele, die um 13 Uhr losgehen - 1. FC Heidenheim vs. Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern -, angeboten werden. Die Konferenz wird bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD) übertragen.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Was für die Übertragung im Pay-TV gilt, gilt auch für den Livestream: Sky überträgt. Wer sich jedoch Zugang zum Livestream von Sky verschaffen möchte, braucht eine von folgenden zwei Optionen: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Ansonsten bietet auch OneFootball eine Möglichkeit, das Frankenderby heute live zu verfolgen. Anders als bei Sky wird in diesem Fall jedoch kein Abo benötigt. Nichtsdestotrotz fallen dafür Kosten an: eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer das TV- und Livestream-Angebot nicht nutzen kann, hat immer noch die Chance, im Liveticker von SPOX mitzulesen. Wir tickern das gesamte Spiel für Euch live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: Samstag, 23. Juli 2022

Samstag, 23. Juli 2022 Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle