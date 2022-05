St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga fordert der FC St. Pauli am Millerntor Fortuna Düsseldorf heraus. SPOX klärt auf: So kann man die Begegnung am 34. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Der FC St. Pauli wird auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen. Die Hamburger haben in den vergangenen Wochen sämtliche realistischen Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga verspielt, befinden sich vor dem 34. Spieltag mit drei Punkten Differenz und einem viel zu hohen Rückstand mit Blick auf die Tordifferenz im Vergleich zum Drittplatzierten, dem HSV, auf Rang fünf.

Die Saison abschließen wird St. Pauli am heutigen Sonntag, den 15. Mai mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Für die Rheinländer geht es ebenfalls um nichts allzu Wichtiges mehr, sie liegen im Klassement im Mittelfeld auf Platz zehn. Die beiden heutigen Kontrahenten trennen zehn Punkte. Los geht es im Millerntor-Stadion um 15.30 Uhr.

St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf: Im Folgenden erhaltet Ihr die relevanten Informationen, wie Ihr die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty St. Pauli hat letztes Wochenende gegen Schalke nach 2:0-Führung noch 2:3 verloren.

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen St. Pauli und Düsseldorf werdet Ihr nicht im Free-TV live verfolgen können. Um nichts zu verpassen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält nämlich die Rechte an der kompletten 2. Liga.

Auf Sky Sport Bundesliga 6 um 15.20 Uhr die Übertragung zum Einzelspiel, den Job als Kommentator übernimmt Roland Evers. Ab 14.30 Uhr stimmt Sky Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den letzten Spieltag in Liga zwei ein. Auf diesem Kanal läuft dann ab 15.30 Uhr die Konferenz mit allen Partien.

Das Live-Programm von Sky könnt Ihr auch via Livestream abrufen, zur Verfügung stehen dabei die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Abo bei Sky und möchtet auch keines abschließen, wollt aber trotzdem nichts von St. Pauli gegen die Fortuna verpassen? Dann seid Ihr hier bei SPOX richtig. Wir stellen Euch nämlich einen Liveticker bereit, der Euch während der 90 Minuten samt Nachspielzeit stets über alles Wichtige auf dem Laufenden hält.

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Begegnung: FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 15. Mai 2022

15. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

Millerntor-Stadion, Hamburg TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Tabelle nach 33 Spieltagen