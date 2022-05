1. FC Nürnberg vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem 1. FC Nürnberg und Aufsteiger FC Schalke 04 stehen sich am letzten Spieltag der 2. Bundesliga zwei befreundete Klubs gegenüber. So lässt sich die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Die einen hatten sich bereits vor wenigen Wochen alle realistischen Chancen auf den Aufstieg verspielt, die anderen wiederum haben die Rückkehr in die Bundesliga vergangenen Sonntag besiegelt - und jetzt treffen sie aufeinander.

Der 34. Spieltag der 2. Bundesliga hält am heutigen Sonntag, den 15. Mai, unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 bereit. Schauplatz ist das Max-Morlock-Stadion, los geht es am letzten Spieltag ligaweit um 15.30 Uhr.

Die Franken werden die Saison zumindest mit einem Erfolgserlebnis abschließen wollen, während die aufgestiegenen Gelsenkirchener ihren Spitzenplatz in der Tabelle nicht mehr hergeben möchten.

Hier bekommt Ihr nun alle relevanten Informationen, um im TV, Livestream und Liveticker heute nichts von Nürnberg gegen Schalke zu verpassen.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Ausstrahlung zu Nürnberg gegen Schalke 04 im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben. Neben Sky zeigt zwar auch Sport1 vereinzelt Begegnungen der 2. Bundesliga, da am letzten Spieltag jedoch alle am Sonntag stattfinden und zudem auch noch parallel, ist Sport1 diesmal außen vor. Sky überträgt die 2. Bundesliga komplett live.

Um das Duell der befreundeten Klubs in Nürnberg nicht zu verpassen, braucht Ihr also ein Abonnement bei Sky, folglich müsst Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 einschalten. Dort werden die 90 Minuten live und in voller Länge ausgestrahlt. Als Kommentator ist Stefan Hempel im Einsatz. Los geht es auf dem Kanal um 15.20 Uhr, ab 14.30 Uhr könnt Ihr Euch aber auch schon auf Sky Sport Bundesliga 1 einstimmen. Dort läuft dann auch die Konferenz mit allen Partien.

Nürnberg gegen Schalke könnt Ihr auch im Livestream erleben. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Falsch macht Ihr auch dann nichts, wenn Ihr Euch zum Anstoß der Partie bei SPOX reinklickt. Hier bekommt Ihr im Liveticker nämlich über die 90 Minuten schriftlich ständige Updates zum Spielgeschehen.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 15. Mai 2022

15. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Tabelle vor dem letzten Spieltag