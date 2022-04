St. Pauli vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel am 29. Spieltag der 2. Bundesliga am Hamburger Millerntor-Stadion! Tabellenführer Werder Bremen ist zu Gast beim Tabellendritten St. Pauli. Bei Spox erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

St. Pauli vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Platz 1 gegen Platz 3 heißt es am 29. Spieltag der 2. Bundesliga. Tabellenführer Werder Bremen gastiert am Millerntor-Stadion bei St. Pauli.

Dort wollen die Werderaner die Tabellenführung verteidigen und den Vorsprung auf die Konkurrenz ausbauen. St. Pauli ist nur einen Punkt hinter Bremen und möchte sich nach der 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende die Tabellenführung zurückholen.

St. Pauli vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen St. Pauli und Werder Bremen seht Ihr heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch die 90 Spielminuten auf Sky Sport Bundesliga 4 sowie Sky Sport Bundesliga 8.

Alle Sky-Kunden können sich das Spiel ab 13 Uhr mit dem Kommentar von Martin Groß ansehen. Eine weitere Alternative, wenn auch in etwas abgespeckter Form, ist die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), in der die fünf heutigen Spiele der Bundesliga zusammengefasst sind.

Auch im Internet könnt Ihr St. Pauli vs. Werder Bremen nur via Sky live verfolgen. Den Livestream zur Partie können Sky-Kunden über die App SkyGo auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Da SkyGo in jedem Abo preislich inbegriffen ist, fallen keine zusätzliche Kosten an.

Mit Kosten müssen dagegen alle rechnen, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen wollen. Möglich ist das über ein sogenanntes SkyTicket. Ein solches kann auch nur für einen Monat gebucht werden. Das Supersport-Ticket gibt es momentan zum reduzierten Preis von 14,99 Euro im Monat. Mit diesem könnt Ihr beispielsweise alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Premier League live verfolgen.

St. Pauli vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer jedoch nichts für die Übertragung der Partie bezahlen möchte, kann auch anders. Bei SPOX wird die Partie nämlich im Liveticker ausführlich getickert. Tore, Torchancen, Verwarnungen, Rote Karten - wir beschreiben für Euch das komplette Spielgeschehen.

Hier geht's zum Liveticker St. Pauli - Werder Bremen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

St. Pauli vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: St. Pauli - Werder Bremen

St. Pauli - Werder Bremen Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: 9. April 2022

9. April 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

Millerntor-Stadion, Hamburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

