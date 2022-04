Top-Spiel in der 2. Bundesliga: Der FC St. Pauli empfängt den 1. FC Nürnberg am Millerntor in Hamburg. SPOX verfolgt die Partie hier im Liveticker.

Das dürfte spannend werden: Der FC St. Pauli tritt heute in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg an. Tabellenvierter gegen Tabellensechster, beide Teams kämpfen noch um den Aufstieg. Der 32. Spieltag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: St. Pauli steht nach 31 Spieltagen bei 54 Punkten, drei Spieltage stehen noch aus. Nürnberg hat 50 Zähler gesammelt, damit theoretisch noch Restchancen auf die Bundesliga. Spitzenreiter Werder Bremen besitzt 57 Punkte.

Vor Beginn: Berauben sie sich heute gegenseitig wichtiger Punkte im Kampf um den Aufstieg? Mit dem FC St. Pauli empfängt am 32. Spieltag der 2. Bundesliga der Tabellenvierte den 1. FC Nürnberg, der wiederum den sechsten Platz belegt. Los geht es um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Becker, Amenyido - Kyereh - Burgstaller, Dittgen

Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Becker, Amenyido - Kyereh - Burgstaller, Dittgen Nürnberg: Mathenia - Fischer, Schindler, Sörensen, Handwerker - Krauß, Tempelmann - Duman, Möller Daehli, Schleimer - Dovedan

St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

So wie grundsätzlich jedes Spiel in der 2. Bundesliga seht Ihr heute auch das Aufeinandertreffen zwischen St. Pauli und dem 1. FCN live und in voller Länge bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte für die komplette Saison.

Gesendet wird St. Pauli gegen Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 2, Oliver Seidler nimmt sich derweil des Jobs als Kommentator an. Übertragungsstart zur 2. Bundesliga ist heute um 17.30 Uhr und mit Sky Go oder Sky Ticket könnt Ihr die Partie problemlos auch via Livestream verfolgen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

2. Bundesliga: Tabelle