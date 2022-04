Schalke 04 vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltags der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Heidenheim. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Schalke 04 vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt am heutigen Samstag, 9. April, Schalke 04 den 1. FC Heidenheim. Der Anpfiff erfolgt um 13.30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Für beide Mannschaften geht es diese Saison um den Aufstieg. Die Schalker wollen nach einem 2:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden weiterhin oben dran bleiben.

Der 1. FC Heidenheim muss gewinnen, um eine Chance auf den Aufstieg zu wahren. Sechs Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz.

Schalke 04 vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schalke 04 - 1. FC Heidenheim

Schalke 04 - 1. FC Heidenheim Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: 9. April 2022

9. April 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

© getty Schalkes Thomas Ouwejan duelliert sich im Zweikampf mit dem Heidenheimer Florian Pick.

Schalke 04 vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Heidenheim wird wie auch alle anderen Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge bei Sky zu sehen sein. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 (HD) wird das Einzelspiel übertragen. Ab 15.25 Uhr wechselt der Sender auf Sky Sport Bundesliga 9 (HD). Kommentator Oliver Seidel begleitet Euch mit seiner Stimme durch das Duell. Zudem läuft die 2. Bundesliga Konferenz auf Sky Bundesliga 3 (HD)

Außerdem bietet Sky Schalke 04 gegen den 1. FC Heidenheim auch im Livestream an. Zugang zu diesem erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket - je nachdem, ob Ihr bereits Sky-Kunde seid oder nicht.

Schalke 04 vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer jedoch nichts für die Übertragung der Partie bezahlen möchte, kann auch anders. Bei SPOX wird die Partie nämlich im Liveticker ausführlich getickert. Tore, Torchancen, Verwarnungen, Rote Karten - wir beschreiben für Euch das komplette Spielgeschehen.

Hier geht's zum Liveticker Schalke 04 - 1. FC Heidenheim.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Schalke 04 vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Fraisl - Thiaw, Sane, Kaminski, Ouwejan - Itakura, Flick - Zalazar, Churlinov - Terodde, Bülter

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Geipl - Mohr, Schöppner, Sessa - Kleindienst

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle