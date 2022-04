Der SSV Jahn Regensburg kriegt es am 31. Spieltag der 2. Bundesliga mit dem Hamburger SV zu tun. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Will der Hamburger SV weiterhin zumindest theoretisch Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga haben, muss er heute gegen Jahn Regensburg auf jeden Fall gewinnen. Ob es den Rothosen gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Jahn Regensburg vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vier Spiele stehen noch an, fünf Punkte fehlen dem HSV noch auf den Relegationsplatz. Klar ist: Fehltritte sind nicht mehr erlaubt, wollen die Norddeutschen in die Bundesliga aufsteigen. Mit dem SSV Jahn Regensburg steht den Rothosen zudem ein Gegner gegenüber, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Außerdem mussten sich die Hamburger am Dienstag aus dem DFB-Pokal verabschieden. Gegen den Bundesligisten SC Freiburg unterlag man im Halbfinale mit 1:3.

Vor Beginn: Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und im Jahnstadion Regensburg ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem Hamburger SV.

Jahn Regensburg vs. HSV: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Gezeigt wird die Begegnung bei Sky - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Das Einzelspiel mit Klaus Veltman als Kommentator wird auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 5 (HD) und Sky Sport Bundesliga 9 (HD) übertragen. Die Konferenz, die auch die anderen Spiele mit Anpfiff um 13.30 Uhr beinhaltet, seht Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Bundesliga 7 (HD).

Um den Livestream zu nutzen, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Bei OneFootball könnt Ihr das Spiel ebenfalls verfolgen. Die Kosten dafür betragen 3,99 Euro.

Jahn Regensburg vs. HSV: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Regensburg: A. Meyer - Saller, S. Breitkreuz, Kennedy, Guwara - Gimber, Besuschkow - Beste, Wekesser - D. Otto, Albers

A. Meyer - Saller, S. Breitkreuz, Kennedy, Guwara - Gimber, Besuschkow - Beste, Wekesser - D. Otto, Albers HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Reis, Suhonen - Jatta, Glatzel, Kittel

