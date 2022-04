Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga tritt Hansa Rostock auswärts bei Erzgebirge Aue an. Wo das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker läuft, verraten wir Euch hier bei SPOX.

Erzgebirge Aue empfängt am 31. Spieltag der 2. Bundesliga Hansa Rostock. Während die Rostocker im März eine Siegesserie hinlegten und sich aus dem Abstiegskampf verabschiedeten, hängt Erzgebirge Aue mittendrin.

Die Veilchen sind aktuell auf dem 17. Platz der Tabelle und müssen in den letzten vier Spielen ganze sieben Punkte auf den Relegationsplatz aufholen, um nicht in die 3. Liga abzusteigen. Daher muss gegen Hansa ein Sieg her. Zudem sind sie auf die Hilfe von Fortuna Düsseldorf angewiesen, die gegen Dynamo Dresden spielen. Denn wenn die Dresdner gewinnen und Aue verliert, ist der Abstieg offiziell.

Doch der Gegner aus Rostock ist formstark. Aus den vergangenen sechs Spielen gab es vier Siege und ein Unentschieden. Mit einem Sieg hat Hansa den Klassenerhalt so gut wie geschafft.

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ab 13.00 Uhr beginnt auf Sky Sport 1 (HD) die Vorberichtserstattung zur Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga. Gleichzeitig beginnt auch bei Sky Sport 3 die Sendung zum Einzelspiel zwischen Aue und Hansa Rostock. Jürgen Schmitz wird Euch als Kommentator durch die Partie führen. Anstoß ist wie gewohnt um 13.30 Uhr.

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV

Wenn Ihr diesen Abstiegskrimi sehen wollt, dann braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky. Die günstigste Variante habt ihr im Jahresabo des Bundesliga Pakets. Für 27€ monatlich könnt Ihr alle Spiele der zweiten Liga sowie die Samstagsspiele der erste Bundesliga live verfolgen. Zudem gibt es die Option, auch das Sport-Paket für weitere 5,50€ im Monat (Jahresabonnement) dazu zubuchen. Dadurch kann man unter anderem die komplette Saison der Formel 1 anschauen.

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Wer bereits Sky-Kunde ist, kann Aue gegen Rostock auch auf SkyGo streamen.

Alternativ gibt es das Sky Ticket. Durch das sogenannte Supersport Ticket könnt Ihr neben der 2. Liga, die Samstagsspiele der ersten Bundesliga schauen. Im Jahresabonnement kostet Sky Ticket gerade einmal 19,99€ im Monat. Bei monatlicher Buchung beträgt der Preis 29,99€.

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Kein Sky-Abo? Kein Problem! Ihr könnt Erzgebirge Aue gegen Hansa Rostock sowie die Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga bei SPOX im Liveticker verfolgen. Entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Hier geht's zum Liveticker Erzgebirge Aue - Hansa Rostock.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue - Hansa Rostock

Erzgebirge Aue - Hansa Rostock Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 31

31 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema

Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Erzgebirge Aue: Klewin - Zolinski, Majetschak, Cacutalua, Carlson - Fandrich, Schreck - Kühn, Nazarov, Trujic - Jonjic

Klewin - Zolinski, Majetschak, Cacutalua, Carlson - Fandrich, Schreck - Kühn, Nazarov, Trujic - Jonjic Hansa Rostock: Kolke - T. Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Duljevic, H. Behrens, Ingelsson - Verhoek

2. Bundesliga: Die Tabelle am 31. Spieltag