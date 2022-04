Normalerweise sind Fans der 2. Bundesliga daran gewöhnt, am Sonntag die letzten drei Spiele eines Spieltags zu sehen. Doch am 32. Spieltag ist das anders. Warum heute keine Sonntagsspiele der 2. Bundesliga live zu sehen sind, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wer am Sonntag auf Spiele aus der 2. Bundesliga hofft, wird sich wundern - denn es werden keine stattfinden. Stattdessen setzte die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine große Freitagskonferenz mit ganzen fünf Spielen an.

Am Samstag bleibt der Spieltag wie gewohnt bei drei Spielen am Mittag und dem Topspiel am Abend.

2. Bundesliga heute live? Darum sind am Sonntag keine Spiele

Doch warum gibt es überhaupt den spielfreien Sonntag? Der Grund für den Ausfall ist der "Tag der Arbeit" am 1. Mai. Dieser fällt in diesem Jahr auf den Sonntag. Zudem wird der Feiertag bundesweit auch für Demonstrationen genutzt, weshalb auf Wunsch der Sicherheitsbehörden keine Spiele ausgetragen werden.

2. Bundesliga heute live? - Die Übersicht über den 32. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 29. April 2022 18.30 Uhr SV Sandhausen Schalke 04 Freitag, 29. April 2022 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim Fortuna Düsseldorf Freitag, 29. April 2022 18.30 Uhr Werder Bremen Holstein Kiel Freitag, 29. April 2022 18.30 Uhr FC St. Pauli 1. FC Nürnberg Freitag, 29. April 2022 18.30 Uhr Hannover 96 Karlsruher SC Samstag, 30. April 2022 13.30 Uhr Dynamo Dresden Jahn Regensburg Samstag, 30. April 2022 13.30 Uhr Hansa Rostock SC Paderborn Samstag, 30. April 2022 13.30 Uhr FC Ingolstadt Hamburger SV Samstag, 30. April 2022 20.30 Uhr Darmstadt 98 Erzgebirge Aue

© getty Am Sonntag wird es keine Spiele geben und der Ball ruht in der gesamten 2. Bundesliga.

2. Bundesliga heute live? - Übertragung

2. Bundesliga live im TV

Wer in dieser Saison die komplette 2. Bundesliga sehen will, braucht den Pay-TV Sender Sky. Dieser sicherte sich die exklusive Übertragung für die komplette Saison im Unterhaus. Aktuell gibt es die komplette 2. Bundesliga für monatlich 26 Euro im Jahresabo im Sky Bundesliga-Paket zu sehen.

Zudem legt der Sender in einer Angebotsaktion das Entertainment Plus-Paket inklusive Netflix oben drauf. Natürlich gibt es auch weiterhin die Samstagsspiele der Bundesliga bei Sky zu sehen.

Wenn Ihr immer noch nicht genug habt, kann das Sport-Paket des Pay-TV Senders ebenfalls dazu gebucht werden. Dieses bietet unter anderem die komplette Saison der Formel 1, alle Spiele des DFB-Pokals, alle Partien der englischen Premier League und noch viele weitere Sportarten an.

Weitere Informationen findet Ihr hier.

2. Bundesliga live im Stream

Wer bereits Sky-Kunde ist, kann die 2. Bundesliga natürlich auch auf SkyGo streamen.

Alternativ dazu gibt es das Sky Ticket. Im Supersport Ticket könnt Ihr neben der 2. Liga auch die Samstagsspiele der ersten Bundesliga oder weiteren Sport wie beispielsweise die Formel 1 schauen. Im Jahresabonnement kostet Sky Ticket 19,99€ im Monat. Bei monatlicher Buchung beträgt der Preis 29,99€.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

2. Bundesliga live im Liveticker

Ihr habt keine Lust, so viel Geld für Fußball auszugeben, wollt aber dennoch wissen, was Sache ist? Kein Problem! Es gibt unter anderem Möglichkeit, die Spiele der 2. Bundesliga bei SPOX im Liveticker zu verfolgen - entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker der Freitagsspiele des 32.Spieltags.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker der Samstagsspiele des 32.Spieltags.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag