Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Hannover 96. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schalke 04 und Hannover 96 duellieren sich am heutigen Samstag, den 19. März, am 27. Spieltag der 2. Liga. Die Partie wird heute um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Die heutige Partie zwischen Schalke 04 und Hannover 96 wird die erste Partie sein, die der Schalker Interimstrainer Mike Büskens persönlich betreuen wird. Beim 3:0-Sieg am letzten Wochenende gegen den FC Ingolstadt musste Büskens noch wegen einer Corona-Erkrankung zusehen. Nun steht er gegen Hannover am heutigen Tag erstmals an der Seitenlinie. Und Schalke 04 muss weiter dringend punkten, wenn sie noch ein Wort im Kampf um den Aufstieg mitreden möchten.

Die heutigen Gäste aus Hannover befinden sich dagegen im Abstiegskampf. Nach 26 Spielen hat Hannover 96 31 Punkte auf dem Konto - und der Abstand auf den Relegationsplatz ist gering. Zuletzt gab es deutliche Niederlagen gegen den SV Sandhausen und den 1. FC Nürnberg. Die Abstände in der unteren Tabellenhälfte sind jedoch gering. Mit einem Sieg heute könnte sich Hannover wieder etwas Luft in der Tabelle verschaffen. Das wird heute jedoch kein leichtes Unterfangen gegen den Aufstiegsanwärter Schalke 04.

Schalke 04 vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fraisl - Matriciani, Lode, Itakura, Ouwejan - Flick, Palsson - Drexler, Zalazar - Terodde, Bülter

Fraisl - Matriciani, Lode, Itakura, Ouwejan - Flick, Palsson - Drexler, Zalazar - Terodde, Bülter Hannover 96: Zieler - Muroya, M. Franke, Börner, Hult - Diemers, Ondoua - Stolze, Kerk, Teuchert - Beier

Schalke 04 vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie üblich zeigt sich Sky heute für die Übertragung der Samstagsspiele in der 2. Liga zuständig. Im TV seht Ihr die Partie zwischen Schalke 04 und Hannover 96 heute exklusiv bei Sky. Für die Übertragung des Spiels im Livestream bieten sich Euch gleich mehrere Alternativen.

Schalke 04 vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr die Partie zwischen Schalke 04 und Hannover 96 am heutigen Tag bei Sky live und in voller Länge. Um 13.00 Uhr beginnt heute auf Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Bundesliga 9 die Übertragung der Partie, die für Sky heute von Jürgen Schmitz kommentiert wird.

Alternativ seht Ihr das Spiel bei Sky auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7. Der Anpfiff der Partie erfolgt heute um 13.30 Uhr.

© getty Simon Terodde ist mit 19 Treffern Schalkes bester Torschütze und sowas wie die Lebensversicherung der Knappen.

Schalke 04 vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen, das Spiel zwischen Schalke 04 und Hannover 96 heute im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden könnt Ihr mit der Sky Go-App Euer gesamtes Sky-Angebot bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Zudem könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender das Sky Ticket buchen, mit welchem Ihr das heutige Spiel ebenfalls live und vollumfänglich streamen könnt.

OneFootball ist für Euch die letzte Alternative, die Begegnung zwischen Schalke 04 und Hannover 96 heute zu streamen. Ganz ohne Abo könnt Ihr bei OneFootball das Spiel als Einzelstream erwerben.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Schalke 04 vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Falls Ihr die Zweitligapartie heute nicht live im TV oder Livestream verfolgen könnt, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. SPOX verfolgt am heutigen Tag die Partie zwischen Schalke 04 und Hannover 96 nämlich im ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle