Der HSV ist am 27. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Fortuna Düsseldorf empfängt am heutigen Tag den HSV. In der Liga ist die Fortuna schon seit fünf Spielen ungeschlagen. Reißt diese Serie heute gegen das Ex-Team von Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune?

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 19. März, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV. Die Zweitligapartie am 27. Spieltag wird heute um 13.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf angepfiffen.

Für den Trainer von Fortuna Düsseldorf, Daniel Thioune, ist die heutige Begegnung mit dem HSV sicherlich eine besondere. Vor rund einem Jahr stand Thioune nämlich noch beim HSV als Trainer an der Seitenlinie. Das Duell gegen seinen Ex-Verein wird der Düsseldorf-Trainer hautnah miterleben können: Nach seiner Corona-Erkrankung hat sich Daniel Thioune unter der Woche freitesten können. Elf Punkte aus den letzten fünf Partien holte Fortuna Düsseldorf zuletzt in der Liga und konnte sich so aus dem unteren Tabellendrittel befreien. Mit dem HSV erwartet die Fortuna heute jedoch ein harter Gegner.

Der HSV befindet sich nämlich noch mitten im Kampf um den Aufstieg. Zuletzt musste der HSV im Aufstiegsrennen jedoch einige Federn lassen. Gegen den 1. FC Nürnberg verlor der HSV am letzten Spieltag mit 1:2. In den letzten drei Zweitligapartien konnte der HSV zudem nur einen Sieg einfahren. Zu wenig im Kampf um den Aufstieg. Das Team von Tim Walter muss heute also dringend punkten, wenn der ersehnte Aufstieg in die Bundesliga noch gelingen soll.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge zeigt Sky heute die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV exklusiv im TV. Wenn Ihr die Partie alternativ im Livestream verfolgen wollt, bieten sich Euch dagegen gleich drei Optionen.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV zeigt Sky am heutigen Tag die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV live und vollumfänglich. Das Spiel seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8 ab 13.00 Uhr live. Als Kommentator ist für Sky heute Hansi Küpper im Einsatz.

Sky bietet zudem eine Konferenz der Zweitligaspiele am Samstag auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 an. Dort könnt Ihr die Partie ebenfalls verfolgen. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt heute um 13.30 Uhr.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Gleich zwei Optionen bietet Euch der Pay-TV-Sender Sky am heutigen Tag, um das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV im Livestream live und in voller Länge zu erleben. Das geht zum einen mit dem Sky Ticket. Dieses könnt Ihr kostenpflichtig bei Sky buchen und so die Partie heute live verfolgen. Mit der Sky Go-App könnt Ihr ebenfalls als Sky-Kunden das Spiel im Livestream sehen, beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Auf OneFootball könnt Ihr ebenfalls das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV im Livestream sehen. OneFootball übernimmt dabei die Übertragung von Sky, ganz ohne Abo könnt Ihr dort jedoch das Spiel als Einzelstream erwerben.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - Ao Tanaka, Prib - Narey, Appelkamp - Bozenik, Iyoha

Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - Ao Tanaka, Prib - Narey, Appelkamp - Bozenik, Iyoha HSV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Heyer - Reis, Kittel - Jatta, Chakvetadze - Glatzel

Fortuna Düsseldorf vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV heute bei SPOX verfolgen. Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene am heutigen Tag. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

