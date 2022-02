Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Schalke 04 auf Jahn Regensburg. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Partie zwischen Schalke 04 und Jahn Regensburg beginnt am heutigen Samstag, den 05. Februar, um 13.30 Uhr. Regensburg ist dabei zu Gast in der Veltins-Arena auf Schalke. In der heutigen Partie trifft der Tabellenvierte auf den Tabellenachten. Dennoch trennen die beiden Teams aktuell nur drei Punkte. Für beide Teams ist es heute wichtig Punkte einzufahren, wenn sie im Aufstiegsrennen weiter oben mitmischen wollen.

Für Schalke 04 lief der Rückrundenauftakt ordentlich. Vier Punkte konnten die Knappen in zwei Spielen holen. Nach einem 1:1 gegen Holstein Kiel fegte Schalke 04 Erzgebirge Aue am letzten Spieltag mit 5:0 vom Platz. Zudem schlug der S04 im Winter dreimal auf den Transfermarkt zu: Andreas Vindheim, Marius Lode und zuletzt Dong-Gyeong Lee holten die heutigen Gastgeber als Verstärkung. Schalke ist außerdem nur einen Punkt vom Relegationsplatz drei entfernt. Gelingt den Schalkern heute der Sprung auf den dritten Rang?

Das erste Spiel nach der Rückrunde lief für Jahn Regensburg nahezu perfekt: 3:0 gewann die heutigen Gäste gegen den SV Sandhausen. Der Dämpfer erfolgte dann jedoch eine Woche später gegen Holstein Kiel. Die Kieler bezwangen Regensburg mit 2:1 und der Jahn rutschte auf den achten Tabellenplatz ab. Mit einem Sieg heute gegen die Schalker könnte Regensburg jedoch wieder einige Plätzte in der Tabelle gutmachen und in Sachen Punkte mit dem heutigen Gegner aus Gelsenkirchen gleichziehen.

Schalke 04 vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 21. Spieltag der 2. Bundesliga

21. Spieltag der 2. Bundesliga Partie: Schalke 04 vs. Jahn Regensburg

Schalke 04 vs. Jahn Regensburg Datum: 05. Februar

05. Februar Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Austragungsort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFotball

Übertragung im Liveticker: SPOX

Schalke 04 vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen Schalke 04 und Jahn Regensburg wird exklusiv bei Sky im Pay-TV gezeigt. Zudem bieten sich Euch mehrere Optionen die Partie im Livestream zu verfolgen.

Schalke 04 vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Bei Sky seht Ihr die heutige Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 4 live und in voller Länge ab 13.00 Uhr. Der Anstoß des Spiels erfolgt dann um 13.30 Uhr. Jürgen Schmitz kommentiert das Spiel für Sky heute live.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 seht Ihr zudem die Partie in der Konferenz, zusammen mit den anderen Begegnungen des Tages.

Eurer gesamtes Programm könnt Ihr als Sky-Kunden auch mit der Sky Go-App bequem streamen. Dort seht Ihr das Spiel zwischen Schalke 04 und Jahn Regensburg ebenfalls live und in voller Länge.

Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen. Mit diesem seht Ihr die Partie zwischen Schalke und Regensburg heute auch live und vollumfänglich.

Die letzte Möglichkeit die Partie heute im Livestream zu verfolgen, bietet Euch OneFootball. Dort könnt Ihr das Spiel, ohne Abonnement, als Einzelstream erwerben und live erleben.

Schalke 04 vs. Jahn Regensburg, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, Thiaw - Vindheim, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Terodde, Pieringer

Fraisl - Itakura, Sané, Thiaw - Vindheim, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Terodde, Pieringer Jahn Regensburg: Meyer - Faber, Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Besuschkow - Singh, Boukhalfa, Wekesser - Albers

Schalke 04 vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Begegnung zwischen Schalke 04 und Jahn Regensburg im ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag