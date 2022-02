Run auf Schalke-Trikot ohne Gazprom-Schriftzug - Online-Shop überlastet

Das Sondertrikot des FC Schalke 04 ohne Sponsoren-Logo von Gazprom ist bei den Fans heiß begehrt. Der Online-Shop der Gelsenkirchener war am Montagvormittag zeitweise nicht erreichbar.

"Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Sondertrikot stößt der Online-Shop aktuell an seine Grenzen. Wir bitten euch um etwas Geduld", teilte der Klub am Vormittag mit.

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hatten die Königsblauen beim Gastspiel in Karlsruhe am Samstag (1:1) auf den Schriftzug Gazprom auf ihren Trikots verzichtet. Das Sondertrikot mit dem Schriftzug "FC Schalke 04" anstelle des Sponsorenlogos wurde in limitierte Stückzahl im Online-Shop des Klubs verkauft.

Am Montag gaben die Schalker zudem offiziell das vorzeitige Ende der Partnerschaft mit Gazprom bekannt. Ein neuer Partner soll zeitnah präsentiert werden, hieß es in der Mitteilung.