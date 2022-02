In der 2. Bundesliga trifft Darmstadt 98 heute auf Hansa Rostock. Die Begegnung des 23. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Am heutigen Sonntag duellieren sich Hansa Rostock und Darmstadt 98 am 23. Spieltag der 2. Bundesliga. Wird Darmstadt 98 heute seiner Favoritenrolle gerecht oder kann der Aufsteiger die Lilien ärgern? Das alles erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Darmstadt 98 ist aktuell Vierter in der Tabelle und der erste Platz ist auch nur zwei Punkte entfernt. Durch ein Unentschieden am letzten Spieltag gegen Hannover 96 und eine 0:5-Klatsche gegen den HSV hat Darmstadt jedoch an zwei Spieltagen drei Tabellenplätze einbüßen müssen. Gegen den Aufsteiger aus Rostock müssen die Lilien wieder in die Erfolgsspur finden, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Rostock befindet sich aktuell im Abstiegskampf, zeigt aber gute Leistungen bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Bremen und dem tollen 4:1-Sieg gegen Dynamo Dresden. Was geht heute für die Gäste aus Rostock?

Vor Beginn: Die Begegnung des 23. Spieltags beginnt heute um 13.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Darmstadt 98 und Hansa Rostock.

Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Darmstadt 98: Schuhen - Ronstadt, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Skarke, Kempe, Honsak - L. Pfeiffer, Seydel

Hansa Rostock: Kolke - Rizzuto, T. Becker, Malone, Neidhart - Fröde, Rhein - Duljevic, H. Behrens, Fröling - Verhoek

Darmstadt 98 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Spiel zwischen Darmstadt 98 und Hansa Rostock heute exklusiv im TV. Auf Sky Sport Bundesliga 4 könnt Ihr die Partie live und in voller Länge verfolgen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr die Partie, gemeinsam mit den anderen Zweitligabegegnungen des Tages, in der Konferenz.

Sky bietet Euch mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket ebenfalls die Möglichkeit, die Partie im Livestream live und vollumfänglich zu erleben.

Das geht auch mit dem Livestream von OneFootball. Das Spiel könnt Ihr dort als Einzelstream erwerben - ganz ohne Abo. Er seht bei OneFootball die Übertragung von Sky.

