Hansa Rostock vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga trifft heute Hansa Rostock auf Hannover 96. SPOX teilt euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Nach überstandener Winterpause geht es in der 2. Bundesliga mit dem 19. Spieltag weiter. Nach mageren drei Punkten aus den letzten fünf Spielen stehen die Rostocker nur auf Platz 14. in der Tabelle. Mit einem Sieg gegen die punktgleichen Hannoveraner soll könnte man bis auf Platz 11. In der Tabelle vordringen.

Das ebenfalls abstiegsgefährdete Hannover 96 hat nach der deutlichen Hinrunden Niederlage gegen die Rostocker noch etwas gutzumachen. Bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz steht das Team vom ehemaligen U23-Trainer der Hannoveraner Christoph Dabrowski bereits unter erhöhtem Druck.

Hansa Rostock vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 19. Spieltag

Datum & Uhrzeit: 14.01.2022, 18:30 Uhr

Austragungsort: Ostseestadion, Rostock

TV-Übertragung: Sky

Hansa Rostock vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt das Spiel heute live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Bundesliga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele. Das Spiel am Samstagabend läuft bei Sport1 im Free-TV.

Die heutige Partie könnt ihr nicht nur im Pay-TV, sondern auch via Livestream verfolgen. Dafür stehen euch die Plattformen SkyGo und SkyTicket zur Verfügung.

Hansa Rostock vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist bei der Partie zwischen Hansa Rostock und Hannover 96 mit einem Liveticker im Einsatz. Dabei wird für euch das Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Spielminute genauestens beschrieben.

Hier geht's zur Partie Hansa Rostock vs. Hannover 96.

2. Bundesliga: 19. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Match Ort Fr., 14.01.2022 18:30 SGD - HSV Rudolf-Harbig-Stadion Fr., 14.01.2022 18:30 FCH - H96 Ostseestadion Sa., 15.01.2022 13:30 SVW - F95 Weserstadion Sa., 15.01.2022 13:30 STP - AUE Millerntor-Stadion Sa., 15.01.2022 13:30 FCN - SCP Max-Morlock-Stadion Sa., 15.01.2022 20:30 D98 - KSC Am Böllenfalltor So., 16.01.2022 13:30 S04 - KIE Veltins-Arena So., 16.01.2022 13:30 HDH - FCI Voith-Arena So., 16.01.2022 13:13 SVS - REG BWT-Stadion

© getty John Verhoek soll Hansa Rostock zum Klassenerhalt schießen.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellung

Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Mamba, Duljevic, K. Schumacher - Verhoek

Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Mamba, Duljevic, K. Schumacher - Verhoek Hannover: Zieler - Muroya, M. Franke, Börner, Hult - Ondoua, Diemers - Maina, Kerk, Teuchert - Beier

2. Bundesliga: Tabelle vor dem 19. Spieltag