Mit dem SV Darmstadt 98, dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen sind heute in der 2. Bundesliga drei heiße Aufstiegskandidaten im Einsatz. Hier könnt Ihr alle Spiele in der Samstagskonferenz im Liveticker verfolgen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem SV Darmstadt 98, dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen sind heute drei Teams im Einsatz, die sich mitten im Aufstiegsrennen befinden. Und auch der SC Paderborn befindet sich als Tabellenneunter noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Der FC Ingolstadt und Hansa Rostock befinden sich dagegen tief im Abstiegskampf. Mit den Topteams der Liga stehen den beiden Mannschaften heute schwierige Aufgaben bevor.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr kommt es heute am 20. Spieltag der 2. Liga zu den Duellen zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Heidenheim, dem SC Paderborn und Werder Bremen, sowie dem FC Ingolstadt und dem SV Darmstadt 98.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Samstagskonferenz der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Duljevic, Ingelsson, K. Schumacher - Verhoek

SC Paderborn vs. Werder Bremen

SC Paderborn: Huth - Ma. Schuster, Hünemeier, Correia, Justvan - Schallenberg - Srbeny, Klement - Muslija - Platte, Michel

FC Ingolstadt vs. SV Darmstadt 98

FC Ingolstadt: Stojanovic - Neuberger, Röseler, Antonitsch, D. Franke - Keller, Sarpei - Gebauer, Gaus - Kutschke, Eckert Ayensa

2. Bundesliga: Samstagskonferenz heute live im TV und Livestream

Sky zeigt sich heute exklusiv für die Übertragung der Spiele am Samstag zuständig. Auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 seht Ihr die Partien heute live in der Konferenz.

Als Sky-Kunden könnt Ihr die Spiele mit der Sky Go-App im Livestream verfolgen. Mit dem Sky Ticket, welches Ihr bei dem Privatsender buchen könnt, seht Ihr die Begegnungen ebenfalls im Livestream.

