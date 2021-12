2. Bundesliga: Rösler offenbar neuer Trainer bei Hannover 96 - Verein dementiert Einigung

Uwe Rösler soll offenbar den kriselnden Zweitligisten Hannover 96 zum Klassenerhalt führen. Der 53-Jährige wird einem Bericht des Sportbuzzer zufolge bei den Niedersachsen den entlassenen Trainer Jan Zimmermann beerben. Der Verein dementierte allerdings am späten Freitagabend "entschieden", dass eine Einigung erzielt sei und die Vertragsunterzeichnung bevorstehe.

Auch die Information, dass Rösler im Falle des Klassenerhalts angeblich 500.000 Euro Prämie erhalte, sei "völlig aus der Luft gegriffen", teilte Hannover 96 via Twitter mit.

Klubchef Martin Kind hatte zuletzt erklärt, 96 suche einen "erfahrenen Trainer". Rösler, zuletzt bis Mai beim Ligarivalen Fortuna Düsseldorf auf der Bank, bekannte: "Ich würde das gerne machen."

96-Manager Marcus Mann meinte: "Am Ende muss er zur Mannschaft passen. Er muss der völligen Überzeugung sein, mit der Mannschaft aus dem Tabellenkeller rauszukommen." Das traut man womöglich Rösler zu. Für den ehemaligen DDR-Nationalspieler wäre es nach mehreren Jobs in Norwegen und England seine erst zweite Station in Deutschland.

Hannover hatte am Montag auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen reagiert und sich nach nur 161 Tagen von Zimmermann getrennt. Der frühere Bundesligist belegt momentan mit 14 Punkten aus 15 Spielen den Abstiegsrelegationsplatz.