2. Bundesliga: Nürnberg meldet sich im Aufstiegsrennen zurück - Später Dämpfer für Paderborn

Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Club bezwang Holstein Kiel und meldete sich damit im Aufstiegsrennen zurück. Der SC Paderborn kassierte in Sandhausen durch ein spätes Gegentor den nächsten Dämpfer. Das Aufsteiger-Duell zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt endete ohne Sieger.

Der 1. FC Nürnberg hat sich nach schwierigen Wochen im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Die Franken gewannen am 16. Spieltag gegen das zuletzt starke Holstein Kiel verdient mit 2:1 (1:0), bleiben in der Verfolgergruppe und haben vorerst nur zwei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

Nach starkem Saisonstart hatte Nürnberg drei der vergangenen vier Ligaspiele verloren, Manuel Schäffler (6.) brachte den Club nun aber schon früh in Führung. Vor leeren Rängen erhöhte Erik Shuranow (62.) mit einem spektakulären Tor in der zweiten Hälfte. Julian Korb (88.) gelang noch das Anschlusstor für die Störche.

Kiel, mit zwei Siegen aus den vorangegangenen drei Spielen eigentlich im Aufwind, bewegt sich nun weiter in der Nähe der Abstiegsplätze.

Gleich der erste Torschuss der Gastgeber führte zum 1:0, Schäffler nutzte eine unübersichtliche Situation aus kurzer Distanz. Nürnberg blieb in der Folge das klar spielbestimmende Team und kam bis zur Pause zu weiteren Chancen. Ähnlich überlegen gestaltete die Mannschaft von Trainer Robert Klauß auch die zweite Hälfte, Shuranows Treffer per Gewaltschuss aus spitzem Winkel war die logische Folge

Transfergerüchte: Hertha buhlt wohl um VfB-Star © SPOX 1/10 In der Bundesliga öffnet das Winter-Transferfenster am 2. Januar. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? News vom 3. Dezember. © getty 2/10 MARC OLIVER KEMPF (VfB Stuttgart): Wie die Bild berichtet, hat Hertha BSC die Fühler nach dem Verteidiger, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ausgestreckt. Auch Frankfurt zeige Interesse, die Berliner hätten aber die besseren Karten. © getty 3/10 LUIS DIAZ (FC Porto): Jürgen Klopp muss Anfang nächsten Jahres auf Mohamed Salah und Sadio Mane verzichten, die beide am Afrika Cup teilnehmen werden. Die Marca berichtet, dass Klopp Diaz deswegen als Ersatz holen möchte. © getty 4/10 EDINSON CAVANI (Manchester United): Cavani würde laut der Times nach der laufenden Saison gerne zum FC Barcelona wechseln. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft aus und er könnte demnach ablösefrei zu Barca gehen. © getty 5/10 DOMINIC CALVERT-LEWIN (FC Everton): Der FC Arsenal soll Calvert-Lewin laut dem Mirror als Lacazette-Nachfolger auserkoren haben. Der Engländer steht bei Everton noch bis 2025 unter Vertrag und wäre demnach wohl nicht günstig. © getty 6/10 ERLING HAALAND (Borussia Dortmund): Michael Zorc bestätigte im Interview mit Sport1, dass Haaland den BVB "unter bestimmten Bedingungen verlassen kann", meinte aber auch: "Wir haben trotz Pandemie keine wirtschaftliche Notwendigkeit, ihn zu verkaufen." © getty 7/10 IVAN PERISIC (Inter Mailand): Im Gespräch mit Sport 1 schloss Zorc eine Rückkehr von Perisic aus: "Ivan ist ein alter Bekannter. Seine Verpflichtung ist kein Thema." © imago images 8/10 YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund): Auch bei seinem Sturm-Juwel wurde Zorc deutlich und schloss einen Wechsel auf Leihbasis aus: "Das ist momentan ebenfalls kein Thema." © getty 9/10 KARIM ADEYEMI (RB Salzburg): Zorc äußerte sich zu den Gerüchten um den deutschen Nationalspieler: "Karim ist ein hochtalentierter, junger deutscher Spieler, der vom Profil her, gerade mit seiner Schnelligkeit, wirklich spannend ist." © getty 10/10 RONALD ARAUJO (FC Barcelona): Der FC Liverpool soll an einer Verpflichtung Araujos interessiert sein und laut El Nacional bereits Gespräche mit dem 22-Jährigen aufgenommen haben. Demnach soll Klopp bereit sein, Araujos Gehalt zu verdoppeln.

2. Bundesliga: Spätes Gegentor schockt Paderborn

Der SC Paderborn hat in der 2. Bundesliga den Sprung auf Relegationsrang drei verpasst. Die Ostwestfalen kamen beim SV Sandhausen über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Marcel Mehlem (5.) erzielte das frühe Führungstor für die Gäste.

In der 17. Minute scheiterte Pascal Testroet mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Torwart Jannik Huth und vergab die große Chance zum 1:1-Ausgleich. Bashkim Ajdini (90.+3) zeichnete dann für den späten Ausgleich verantwortlich.

Damit verfehlte der SCP auch den sechsten Dreier in einer Auswärtspartie in dieser Spielzeit. Dagegen ist der SVS zu Hause weiterhin ohne Sieg und bleibt schwächste Heimelf in der 2. Liga.

Dem SCP fehlte im gelbgesperrten Sven Michel (13 Saisontore) und dem verletzten Felix Platte (sechs Treffer) ein starkes Offensivduo. Doch der frühe Führungstreffer brachte Selbstvertrauen in die Aktionen der Paderborner. Sandhausen tat sich schwer, die gute gestaffelte Abwehr der Gäste in Verlegenheit zu bringen. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gastgeber ihre Bemühungen und konnten ihr Offensivspiel verstärken. Die Belohnung war der Ausgleich.

Terodde schreibt Geschichte! Die besten Zweitliga-Torjäger © imago images 1/23 Es ist vollbracht! Einige Wochen hat er noch warten müssen, doch nun übertraf Simon Terodde mit seinem Treffer beim 1:1 gegen Bremen den ewigen Rekord von Dieter Schatzschneider. Hier gibt es das ewige Ranking der besten Torschützen der 2. Liga. © imago images / Rust 2/23 PLATZ 19: Siegfried Reich – 95 Tore in 178 Spielen (Hannover 96, VfL Wolfsburg) © imago images 3/23 Platz 19: Werner Lenz – 95 Tore in 236 Spielen (Union Solingen) © imago images / MIS 4/23 PLATZ 18: Michael Thurk – 96 Tore in 251 Spielen (FSV Mainz 05, Energie Cottbus, FC Augsburg) © imago images 5/23 Platz 17: Emanuel Günther – 98 Tore in 192 Spielen (Karlsruher SC, Wormatia Worms) © imago images 6/23 Platz 16: Klaus Wolf – 99 Tore in 265 Spielen (Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, Union Solingen, Rot-Weiß Lüdenscheid, 1. SC Göttingen, Westfalia Herne) © imago images / pmk 7/23 PLATZ 15: Bruno Labbadia – 101 Tore in 229 Spielen (Darmstadt 98, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC) © imago images / HochZwei 8/23 PLATZ 14: Marius Ebbers - 102 Tore in 273 Spielen (MSV Duisburg, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC St. Pauli) © imago images 9/23 Platz 13: Uwe Sommerer – 106 Tore in 256 Spielen (SpVgg Bayreuth) © imago images 10/23 Platz 12: Otmar Ludwig – 107 Tore in 261 Spielen (Fortuna Köln, FC 08 Homburg, SC Freiburg, Freiburger FC, Hessen Kassel) © imago images 11/23 Platz 11: Peter Cestonaro – 111 Tore in 245 Spielen (SV Darmstadt 98, Hessen Kassel) © imago images / Werner Otto 12/23 PLATZ 9: Paul Linz – 115 Tore in 233 Spielen (Freiburger FC, Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück, OSC Bremerhaven) © imago images 13/23 PLATZ 9: Franz Gerber – 115 Tore in 213 Spielen (TSV 1860 München, Hannover 96, Wuppertaler SV, FC St. Pauli, ESV Ingolstadt) © imago images 14/23 PLATZ 8: Gerd-Volker Schock – 116 Tore in 242 Spielen (Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück) © imago images / Stockhoff 15/23 PLATZ 7: Daniel Jurgeleit – 117 Tore in 393 Spielen (Union Solingen, FC 08 Homburg, VfB Lübeck) © imago images 16/23 PLATZ 6: Walter Krause – 120 Tore in 273 Spielen (Kickers Offenbach, SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen © imago images / Alfred Harder 17/23 PLATZ 5: Sven Demandt – 121 Tore in 317 Spielen (Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, FSV Mainz 05) © imago images / Kicker/Liedel 18/23 PLATZ 4: Theo Gries – 123 Tore in 292 Spielen (Alemannia Aachen, Hertha BSC, Hannover 96) © imago images 19/23 PLATZ 3: Karl-Heinz Mödrath – 150 Tore in 272 Spielen (Alemannia Aachen, Fortuna Köln) © imago images 20/23 PLATZ 2: Dieter Schatzschneider – 153 Tore in 201 Spielen (Hannover 96, Fortuna Köln). Der Rekordhalter stand bis vor kurzem noch bei 154, weil Terodde ihm aber auf die Pelle rückte, wurden seine Treffer noch einmal überprüft. © imago images 21/23 Ergebnis: Die DFL entschied, dass das 1:0 der Hannover-Legende beim 4:2-Sieg in Bremerhaven am 28. Juli 1979 nach Überprüfung des NDR-Videomaterials ein Eigentor von Uwe Groothuis war. Schatzschneider reagierte erbost. © imago images 22/23 "Man sollte bei der DFL alle entlassen. Ich bin regelrecht geschockt. Haben die dort nichts anderes zu tun, keine anderen Probleme", polterte er bei der Bild. Terodde hingegen gönnt er seinen Rekord. © getty 23/23 PLATZ 1: Simon Terodde – 154 Tore in 264 Spielen (MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV, FC Schalke 04)

2. Bundesliga: Kein Sieger im Aufsteiger-Duell

Trotz zahlreicher Ausfälle hat Schlusslicht FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga ein Lebenszeichen von sich gegeben. Die durch mehrere Coronafälle dezimierten Schanzer erkämpften sich im Aufsteigerduell bei Hansa Rostock ein 1:1 (1:1). Mit jetzt sieben Punkten sind die Ingolstädter nach elf Spielen in Folge ohne Sieg weiter abgeschlagen.

Rostock verpasste dagegen den dritten Sieg in den vergangenen fünf Spielen, bleibt aber mit 19 Zählern im Tabellenmittelfeld. "Es war ein sehr schweres Spiel", sagte Gästetorwart Robert Jendrusch bei Sky: "Wir haben unser Möglichstes gegeben - mit Glück, mit Leidenschaft, mit Wille. Auch dieser Punkt wird uns weiterhelfen. Es zeigt, dass die Mannschaft lebt."

Zunächst erzielte Thomas Keller (41.) das zehnte Saisontor des Tabellenletzten, dann legte Hansa-Stürmer John Verhoek (49.) mit seinem zehnten Treffer der Spielzeit nach.

Am Freitag hatte Ingolstadt bekannt gegeben, dass nach sieben positiven Coronatests insgesamt 15 Personen aus dem sportlichen Bereich von häuslicher Quarantäne betroffen seien.

Rostock startete vor 1000 Zuschauern stark und war der Führung nahe: Erst traf Verhoek den Pfosten (2.), dann landete ein abgefälschter Schuss von Calogero Rizzuto an der Unterkante der Latte, der Ball sprang auf der Torlinie auf (3.).

Doch diese frühe Dominanz hielt Hansa nicht durch, der Offensivdrang ließ nach. Das 0:1 fiel dennoch überraschend: Keller zirkelte einen Freistoß aus etwa 25 Metern in den Winkel. Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich der Schnellstart des Gastgebers, diesmal traf Verhoek per Kopf aber ins Netz.