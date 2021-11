In der 2. Bundesliga empfängt Schalke 04 heute den SV Sandhausen. Hier könnt Ihr die Partie des 15. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga den SV Sandhausen zu Gast. Klettert S04 mit einem Sieg in der Tabelle nach oben? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Schalke 04 vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schalke 04 steht vor dem 15. Spieltag auf Tabellenplatz sieben. Von den vergangenen vier Spielen gewannen die Königsblauen nur eines. Sandhausen spielt bisher eine sehr durchwachsene Saison und steht nach der jüngsten Pleite gegen St. Pauli auf einem direkten Abstiegsplatz.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie des 15. Spieltags heute um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen Schalke 04 und dem SV Sandhausen.

Schalke 04 vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fraisl - Kaminski - Itakura - Thiaw - Palsson - Aydin - Latza - Drexler - Ouwejan - Terodde - Bülter

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier - Höhn - Zhirov - Okoroji - Bachmann - Zenga - Ajdini - Ritzmaier - Esswein - Testroet

Schalke 04 vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Exklusiv live übertragen wird Schalke 04 vs. SV Sandhausen heute von Sky. Das Spiel kann auf Sky Sport Bundesliga 4 live verfolgt werden.

Das Sky-Live-Programm lässt sich auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag