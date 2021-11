In einem der beiden letzten Spiele an diesem 13. Spieltag in der 2. Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den SV Darmstadt 98. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während die fünf Spiele andauernde Euphorieserie der Schalker abrupt mit zwei Niederlagen in Folge gestoppt wurde, sind die Darmstädter seit vier Spielen ohne Niederlage. In der vergangenen Woche beendete die Mannschaft von Torsten Lieberknecht sogar die Siegesserie der bis dato ungeschlagenen Nürnberger. Die Begegnung verspricht ein unterhaltsames Spiel zu werden.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Die Übertragung der 2. Bundesliga liegt seit einiger Zeit im Zuständigkeitsbereich des Pay-TV-Senders Sky - so auch im Falle der heutigen Partie des FC Schalke 04 vs. SV Darmstadt 98.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Livestream

Um die Partie heute live zu verfolgen, gibt es zwei Optionen: Die erste Möglichkeit bietet Sky. In Form eines Abonnements könnt Ihr nicht nur dieses, sondern noch eine Vielzahl weiterer Spiele, darunter auch die Samstagspartien in der Bundesliga bestaunen. Das Sky Sport Paket mit Sky Go und Sky Q-Receiver beläuft sich auf 17,50€ monatlich, bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Die Plattform Sky Ticket bietet unterdessen an, dieselben Inhalte zu sehen, jedoch mit der Option jeden Monat zu kündigen. Der Preis liegt mit 29,99€ dementsprechend höher.

Die zweite Möglichkeit bietet die Fußball-Plattform One Football. Seit kurzer Zeit kooperiert die Firma mit Sky und hat in diesem Zusammenhang die Chance, die Spiele nicht in Aboform, sondern als Einzelspiele zu verkaufen. Eine Partie aus der 1. und 2. Bundesliga beläuft sich auf einmalig 3,99€. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute in TV und Fernsehen

Der übertragende Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt mit der Ausstrahlung um 13.00 Uhr - damit zirka eine halbe Stunde vor Anpfiff. Alternativ zum Einzelspiel bietet das Unternehmen aber auch die Konferenz an. Ursprünglich sollten hier noch drei Partien vertreten sein, aufgrund der vielen positiven Corona-Fälle beim SV Sandhausen musste die Partie gegen St. Pauli jedoch abgesagt werden. Beim zweiten Match am Mittag wird Erzgebirge Aue den FC Heidenheim empfangen.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Nicht immer hat man die Möglichkeit, ein Spiel live zu sehen. Genau aus diesem Grund gibt es ja auch den SPOX-Liveticker. Egal, ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr garantiert nichts! Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Schalke 04 vs. SV Darmstadt

Hier geht's zum Konferenzticker der 2. Bundesliga

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Drexler, Latza - Terodde, Bülter

Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Drexler, Latza - Terodde, Bülter SV Darmstadt: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Goller, Kempe, Honsak - P. Tietz, L. Pfeiffer

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 13. Spieltag