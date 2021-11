Im einzigen Abendspiel des 15. Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt Holstein Kiel die Mannschaft von Werder Bremen. Hier gibt's den Liveticker zur Partie.

Es ist mal wieder Zeit für das Nordderby der etwas anderen Art: Erst zum vierten Mal - zuletzt im Jahr 1981 - treffen Holstein Kiel und Werder Bremen aufeinander.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen / Spielbeginn 20.30 Uhr Tore Aufstellung Kiel Aufstellung Bremen Gelbe Karten

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei Werder steht heute zum zweiten Mal Interimscoach Danijel Zenkovic an der Seitenlinie. Er ersetzt den zurückgetretenen Markus Anfang, der mutmaßlich einen gefälschten Impfpass besaß.

Vor Beginn: Der Anpfiff ist für 20.30 Uhr geplant. Ausgetragen werden soll das Match im Holstein-Stadion in Kiel.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Samstagabendspiels zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Holtby - Bartels, Mühling, Porath, Reese - Pichler

Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Holtby - Bartels, Mühling, Porath, Reese - Pichler SV Werder Bremen: Pavlenka - C. Groß, Toprak, A. Jung - Gruev - Agu, Mbom, Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 2. Bundesliga, wird auch diese Begegnung vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Zusätzlich ist aber Privatsender Sport1 mit einer Übertragung am Start.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV

Kunden von Sky können das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 verfolgen. Alle, die das Spiel im Free-TV sehen wollen, haben mit Sport1 die Möglichkeit dafür.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im Livestream

Neben der Übertragung in TV und Fernsehen wird es natürlich auch wieder möglich sein, die Partie im Livestream via Internet zu sehen. Sky bietet hier zwei Optionen an: Sky Go und Sky Ticket. Aber auch Sport1 bietet einen entsprechenden Stream zum Liveprogramm an. Dieser ist über die Website zu finden.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle der 2. Bundesliga am Samstag des 15. Spieltags