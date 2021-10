In der 2. Bundesliga empfängt Tabellenführer FC St. Pauli heute Hansa Rostock. Hier könnt Ihr die Partie des 11. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Der FC St. Pauli empfängt in der 2. Bundesliga Hansa Rostock. Gelingt dem Tabellenführer der fünfte Sieg in Serie? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

St. Pauli vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC St. Pauli geht als Tabellenführer in das Spiel gegen den Aufsteiger. Aus den vergangenen vier Spielen holten die Kiezkicker die maximale Ausbeute von zwölf Punkten. Doch Vorsicht ist geboten: Rostock ist seit zwei Spielen ungeschlagen, am vergangenen Spieltag sprang gegen den SV Sandhausen aber nur ein Unentschieden heraus.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die die Partie des 11. Spieltags um 13.30 Uhr im Stadion am Millerntor.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock.

St. Pauli vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Paqarada, Medic, Ziereis, Zander - Aremu, Hartel, Irvine, Kyereh - Burgstaller, Dittgen

Rostock: Kolke - Rizzuto, Roßbach, Meißner, Neidhart - Rhein, Fröde, Behrens - Munsy, Verhoek, Omladic

St. Pauli vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für St. Pauli vs. Hansa Rostock liegen bei Sky. Im Free-TV kann man die Partie nicht live verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) in einer Konferenz.

Das Einzelspiel und die Konferenz lassen sich auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

