Der SV Darmstadt 98 trifft heute, zum Ende des 10. Spieltags der 2. Bundesliga, auf Werder Bremen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Der SV Darmstadt 98 spielt am heutigen Sonntag, den 17. Oktober, gegen Werder Bremen. Das Spiel wird um 13.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor angepfiffen. Nach der gut zweiwöchigen Länderspielpause ist die Partie die erste Gelegenheit für die Teams zu sehen, wo sie nach der Pause stehen.

Für Werder Bremen ist das heutige Spiel eine gute Gelegenheit sich wieder an die Aufstiegsplätzte zu schieben. Zuletzt gab es einen Überzeugenden 3:0 Erfolg gegen Heidenheim. Doch die Saison läuft für die Bremer bislang alles andere als optimal. Guten Auftritten folgten bislang deutliche Niederlagen, wie zuletzt beim schwachen Auftritt gegen Dynamo Dresden. Werder Bremen wird sich steigern müssen, wenn sie um das Rennen um den Aufstieg mitspielen wollen.

Für den SV Darmstadt 98 gab es im letzten Spiel einen furiosen 6:1 Erfolg gegen den SV Sandhausen. Sieg und Niederlage wechseln sich jedoch in dieser Saison häufig ab bei den Darmstädtern: Schon zweimal konnten der SV Darmstadt 98 in dieser Saison mit 6:1 gewinnen. Dem gegenüber stehen beispielsweise aber auch eine 0:3 Niederlage gegen den Karlsruher SC. Die beiden Teams stehen mit den Plätzten 8. und 9. nebeneinander in der Tabelle. Können die Gastgeber heute den Absteiger aus Bremen schlagen?

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die heutige Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und Werder Bremen ist live und in voller Länge auf Sky zu sehen. Die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga am Sonntag hält in dieser Saison nämlich der Münchener Privatsender Sky . Die Partie ist heute live auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen. Außerdem kann die Partie im der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1, neben den beiden anderen Spielen am heutigen Tag, gesehen werden.

Für die Zuschauer, die sich die Partie lieber im Livestream ansehen möchten, bietet Sky zwei Möglichkeiten an. Zum einen kann mit der Sky-Go-App die gesamten Inhalte von Sky gestreamt werden, und damit auch das heutige Spiel zwischen Darmstadt und Bremen. Mit dem Sky Ticket kann die Partie ebenfalls verfolgt werden. Das könnt Ihr kostenpflichtig buchen, sowie die anderen Optionen bei Sky, mit denen Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Datum: 17. Oktober

Begegnung: Darmstadt 98 vs. Werder Bremen

Anpfiff: 13.30 Uhr

Spielort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go, Sky-Ticket

Liveticker: SPOX

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer das Spiel heute nicht live auf Sky im TV oder im Livestream verfolgen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. Hier verfolgen wir für Euch die gesamte Partie im Liveticker. Den Liveticker zur Begegnung findet Ihr hier.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt 98: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Sobiech, Holland - Celic, Kempe, Goller, Honsak - P. Tietz, L. Pfeiffer

Werder Bremen: Zetterer - Weiser, L. Mai, Veljkovic, Friedl - Gruev - Rapp, N. Schmidt - Dinkci, Schmid - Ducksch

