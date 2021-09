Am heutigen Sonntag- Mittag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie hier im Liveticker.

SC Paderborn vs. Schalke 04 - Anpfiff: 13.30 Uhr Tore / Aufstellung SC Paderborn Huth - Yalcin, Hünemeier, van der Werff - Ma. Schuster, Schallenberg - Justvan, Marcel Mehlem, Collins - Srbeny, Michel Aufstellung Schalke 04 Fährmann - Thiaw, Itakura, Kaminski - Churlinov, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Flick - Terodde, Bülter Gelbe Karten /

SC Paderborn vs. FC Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Begegnung ist heute das Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Für den SC Paderborn läuft es aktuell exzellent in der Liga. Einen Punkt sind die Gastgeber nur von der Tabellenspitze entfernt. Für den FC Schalke 04 läuft es dagegen nicht so gut. Mit nur sieben Punkten aus den ersten fünft Spieltagen, muss sich das Team aus dem Ruhrgebiet steigern.

Vor Beginn: Spielbeginn der Partie in der Benteler- Arena ist um 13.30 Uhr

Vor Beginn: Hallo und herzlichen willkommen zum heutigen Liveticker der Begegnung zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04 ist nur im Pay-TV zu sehen. Für Sky- Kunden ist die Begegnung sowohl im TV, als auch im Livestream verfolgbar. Um 13.00 Uhr beginnt die Übertragung im TV auf Sky Sport Bundesliga 2. Alternativ kann die Begegnung auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1, mit den anderen Begegnungen der 2. Bundesliga verfolgt werden.

Der Münchener Bezahlsender bietet für seine Kunden auch einen Livestream an. Mit der Sky GO- App kann das Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04 ebenfalls live und in voller Länge genossen werden. Nicht-Kunden können mit der Buchung eines Sky-Ticket die Begegnung ebenfalls im Livestream schauen.

SC Paderborn vs. FC Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

SC Paderborn: Huth - Yalcin, Hünemeier, van der Werff - Ma. Schuster, Schallenberg - Justvan, Marcel Mehlem, Collins - Srbeny, Michel

