Hansa Rostock vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es heute Abend zum Duell zwischen Hansa Rostock und dem FC Schalke 04. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Das Topspiel der 2. Bundesliga am 8. Spieltag bestreiten heute Schalke 04 und Hansa Rostock. Wer setzt sich im Duell zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten durch? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Minute.

Hansa Rostock vs. Schalke 04 - Anpfiff: 20.30 Uhr Tore / Aufstellung Hansa Rostock Kolke - Neidhart, Roßbach, Meißner, Meier - Fröde - Omladic, Behrens, Bahn, Rizzuto - Verhoek Aufstellung Schalke 04 Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Aydin, Wouters, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Bülter, Terodde Gelbe Karten /

Hansa Rostock vs. Schalke 04 in der 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sieben Spiele, zwei Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden - so lautet die Bilanz von Aufsteiger Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Zuletzt unterlag man dem 1. FC Nürnberg mit 0:1.

Vor Beginn: Absteiger Schalke 04 will den direkten Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus schaffen, bislang fehlt allerdings die Konstanz. Am vergangenen Wochenende gab es nach zwei Siegen in Folge ein 1:2 gegen den Karlsruher SC. Derzeit stehen die Königsblauen in der Tabelle auf Rang 12, fünf Punkte fehlen auf Rang drei.

Vor Beginn: Spielbeginn im Ostseestadion in Rostock ist heute um 20.30 Uhr. 15.000 Zuschauer sind zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Topspiels am Samstagabend der 2. Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem FC Schalke 04.

© getty Hansa Rostock möchte sich nach dem Aufstieg in der 2. Bundesliga etablieren.

Hansa Rostock vs. Schalke 04 in der 2. Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Rostock: Kolke - Neidhart, Roßbach, Meißner, Meier - Fröde - Omladic, Behrens, Bahn, Rizzuto - Verhoek

Hansa Rostock vs. Schalke 04: Nordderby in der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Hansa Rostock gegen Schalke 04 wird heute auch im Free-TV live übertragen. Zudem ist es live im Pay-TV und im Livestream zu sehen.

Sport1 das Nordderby heute ab 19.30 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Markus Höhner das Spiel.

Ebenfalls live berichtet Sky. Dort beginnt die Übertagung auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) um 20 Uhr und auf Sky Sport UHD um 20.25 Uhr.

Sport1 bietet gleichzeitig einen kostenlosen Livestream an, den Ihr über die kostenlosen App abrufen könnt.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen ihn über die AppSkyGo, für alle anderen gibt es nur nach Buchung eines SkyTicket.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSV Jahn Regensburg 8 18:8 10 17 2. FC St. Pauli 8 16:8 8 16 3. 1. FC Heidenheim 8 10:6 4 15 4. SC Paderborn 07 8 17:8 9 14 5. 1. FC Nürnberg 7 9:5 4 13 6. Hamburger SV 7 12:8 4 12 7. Karlsruher SC 8 12:9 3 12 8. Werder Bremen 7 11:9 2 11 9. Fortuna Düsseldorf 8 11:12 -1 11 10. SV Darmstadt 98 8 15:12 3 10 11. SG Dynamo Dresden 7 10:8 2 10 12. Schalke 04 7 11:11 0 10 13. Hannover 96 7 6:10 -4 10 14. Holstein Kiel 8 9:17 -8 8 15. FC Hansa Rostock 7 8:12 -4 7 16. SV Sandhausen 7 5:13 -8 4 17. FC Ingolstadt 8 6:20 -14 4 18. FC Erzgebirge Aue 8 5:15 -10 3

