FC Schalke 04, News und Gerüchte: Amine Harits Leihe zu Olympique Marseille droht zu platzen

Amine Harits Wechsel zu Olympique Marseille droht zu platzen. Der FC Schalke 04 gibt Stürmer Matthew Hoppe an den RCD Mallorca ab. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke, News: Harit-Wechsel zu Marseille droht zu platzen

Das Kapitel FC Schalke ist sowohl für Amine Harit als auch den Klub eigentlich beendet. Die Königsblauen einigten sich mit dem französischen Erstligisten Olympique Marseille auf einen Transfer des Mittelfeldspielers, der sogar schon in Südfrankreich ist und dort angeblich mittrainiert hat. Dabei ist der Deal noch lange nicht fix.

Grund dafür ist die so genannte Direction Nationale du Contole de Gestion (DNGC), die "Finanzpolizei des französischen Fußballs". Sie überprüft die Bilanzen des Ligue-1-Klubs und entscheidet, ob Harit in das Budget von OM passt und verpflichtet werden darf.

Am Dienstag hieß es bereits, dass der Klub zunächst noch mindestens einen Spieler abgeben muss, um Harit überhaupt unter Vertrag nehmen zu können. Verhandlungen soll es diesbezüglich zwar gegeben haben, offiziell hat der Klub aber keinen Abgang verkündet. Daher hängt auch der Harit-Deal noch in der Warteschleife.

Im Laufe des Mittwochs wird mit einer Entscheidung der DNGC gerechnet. Verhindert sie die Harit-Leihe, müsste der Spieler wohl oder übel zurück zum FC Schalke und im schlimmsten Fall bis zur nächsten Transferperiode im Winter auf seinen Abschied warten.

S04, News: Hoppe wechselt zu Mallorca

Stürmer Matthew verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zum spanischen Erstligisten RCD Mallorca. "Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Verschiedenen Medienberichten zufolge zahlt Mallorca etwa drei Millionen Euro. "Matthew ist ein klasse Junge, hätte es in den kommenden Wochen allerdings schwer gehabt, als Startspieler auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich persönlich vorstellt", so Schröder weiter.

Hoppe war im Juli 2019 aus der Barca Academy in die Schalker U19 gewechselt, im Januar 2021 hatte er mit einem Dreierpack gegen Hoffenheim seine ersten Treffer in der Bundesliga erzielt. Insgesamt kam er auf sechs Tore in 22 Bundesligaspielen und schaffte zudem den Sprung in die US-Nationalmannschaft.

Innenverteidiger mit Knarre: Magaths Transfer-Flops auf Schalke © getty 1/20 Felix Magath war von 2009 bis zum 16. März 2011 Trainer des FC Schalke 04. Er erreichte das Viertelfinale der Champions League und das Pokalfinale mit den Königsblauen. Am 26. Juli feiert er seinen 68. Geburtstag. © getty 2/20 "Quälix" war aber auch für seine umtriebige Transfertätigkeit bekannt - und bewies dabei kein allzu gutes Händchen. SPOX zeigt seine Transfer-Flops auf Schalke. © getty 3/20 JOSE MANUEL JURADO (kam 2010 für 11 Millionen Euro von Atletico Madrid): Jurado sollte Schalke gerade auf internationaler Bühne als starker Mann im Mittelfeld voranbringen. © getty 4/20 Letztlich war Jurado aber nicht mehr als ein Mitläufer. Machte nur 46 Spiele für die Schalker in der Bundesliga und erzielte 3 Tore bei 6 Assists. 2012 ging es per Leihe nach Moskau, das ihn 2013 dann für 3 Millionen Euro fest verpflichtete. © getty 5/20 ALI KARIMI (kam 2011 ablösefrei von Steel Azin): Magath hatte Karimi bereits 2005 zum FC Bayern in die Bundesliga gelotst. Insgesamt blieb er dort drei Jahre, war aber nur Mitläufer. © getty 6/20 Auf Schalke setzte er da noch einen drauf und war in einem halben Jahr im Verein nur noch eine Randnotiz. Er spielte in zwei Partien 31 Minuten. Das war's. © getty 7/20 ANGELOS CHARISTEAS (kam 2011 vereinslos): Der einstige Torjäger von Werder Bremen und Europameister 2004 gewann mit Schalke sogar den DFB-Pokal. © getty 8/20 Allerdings hatte er selbst damit nichts zu tun, spielte im Pokal in der halben Saison auf Schalke gar nicht. Insgesamt machte der Grieche 5 Spiele für Königsblau und traf einmal. © getty 9/20 ANTHONY ANNAN (kam 2011 für 2 Millionen Euro von Rosenborg BK): Noch ein Mittelfeldmann, auf den Magath große Stücke hielt. Von Magath als Rakitic-Ersatz verpflichtet. © getty 10/20 Dann ging Magath und Annan, ein Neffe zweiten Grades von Kofi Annan, dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, war komplett außen vor. Machte ganze 14 Pflichtspiele ohne Treffer für S04. © getty 11/20 SERGIO ESCUDERO (kam 2010 für 2,3 Millionen aus Murcia): Der Spanier unterschrieb bis 2014, kam mit einem Leistenbruch auf Schalke an und daher erst im Februar 2011 zu seinem Debüt in der Bundesliga. © getty 12/20 Beim Pokalsieg 2011 im Endspiel gegen Duisburg in der 43. Minute für den verletzten Sarpei eingewechselt. Als im Sommer Christian Fuchs verpflichtet wurde, musste Escudero in die Zweite. 2013 ging's zu Getafe. © getty 13/20 NICOLAS PLESTAN (kam 2010 ablösefrei von OSC Lille): Auch er war ein Innenverteidiger und wechselte nach 7 Jahren in der Ligue 1 in die Bundesliga. Noch in Frankreich richtete er 2007 aus dem Auto eine nachgemachte Waffe auf einen anderen Autofahrer. © getty 14/20 Plestan bekam 3 Monate Haft auf Bewährung und musste 2800 Euro blechen. Machte für S04 ganze 4 Pflichtspiele, nach der Saison 2010/11 wurde sein Vertrag aufgelöst. Spielte danach für keinen anderen Klub mehr und beendete die Karriere. © imago images / Wienold 15/20 CIPRIAN DEAC (kam 2010 kam er für 3 Millionen aus Cluj). Der Rumäne erwies sich als totaler Griff ins Klo, darf sich aber immerhin DFB-Pokalsieger 2011 schimpfen. Nur 5 Pflichtspiele kamen für den Stürmer zusammen. © imago images / Sven Simon 16/20 MINEIRO (kam 2009 ablösefrei vom FC Chelsea). Zuvor bereits bei Hertha aktiv (2007-08), bei den Knappen klappte aber nichts. Magath sortierte den 34-Jährigen schnell aus, so dass es nur zu 7 Pflichtspielen für S04 reichte. © imago images / MIS 17/20 TORE REGINIUSSEN (kam 2010 ablösefrei von Tromsö): Der Innenverteidiger machte ein einziges Spiel für S04, wurde anschließend nach Lecce und wieder nach Tromsö verliehen und schloss sich 2011 schließlich Odense BK an. © getty 18/20 DANILO AVELAR (kam 2011 für 100.000 Euro Leihgebühr von Karpaty Lviv): S04 besaß für den brasilianischen Innenverteidiger eine Kaufoption. Nach einem halben Jahr mit 204 Einsatzminuten verteilt auf 3 Partien winkte Schalke ab und schickte ihn zurück. © imago images / DeFodi 19/20 ERIK JENDRISEK (kam 2010 ablösefrei von Kaiserslautern): Schoss den FCK mit 15 Toren in die Bundesliga, doch auf Schalke gab es an Raul und Klaas-Jan Huntelaar kein Vorbeikommen. Nach 5 Pflichtspielen wurde er bereits im Winter nach Freiburg verkauft. © getty 20/20 BESART IBRAIMI (kam 2010 für 450.000 Euro von FK Renova Dzepciste): Beim nordmazedonischen Klub schoss der Mittelstürmer in 16 Ligaspielen 12 Tore und unterschrieb bis 2013 auf Schalke. Nach ganzen zwei Pflichtspielen ging es im Januar zu PFK Sewastopol.

S04, News: Eklat bei Fortuna-Spiel auf Schalke

Ein beim Sieg des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf entstandenes Foto aus der Veltins Arena hat für Wirbel im Netz gesorgt. Das Bild zeigt anscheinend einen Mitarbeiter eines externen Dienstleisters, der "Gedankengut vertritt, das nicht mit den Werten des S04 vereinbar ist", teilte der Verein am auf seiner offiziellen Seite mit.

Twitter-Nutzer wollen auf dem Bild einen rechtsextremen Anhänger erkannt haben. Laut dem Klub sei das Foto am Samstag im Stadion gemacht worden. Die Königsblauen distanzieren sich ganz klar von der Person und geben zu verstehen, "dass diese Person auf Schalke nicht erwünscht ist."

Auch der Dienstleister soll gegenüber dem Revierklub "glaubhaft versichert" haben, dass die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter nicht fortgesetzt werden würde.

FC Schalke 04: Die nächsten Spiele