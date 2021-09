Am heutigen Mittag spielen der 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden am 6. Spieltag der 2. Bundesliga gegeneinander. Wir verfolgen für Euch die Partie hier im Liveticker.

1. FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Dynamo Dresden steht in der Tabelle aktuell sehr gut da. Mit einem Sieg heute, könnte Dresden sogar die Tabellen- Führung erobern. Mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen, lief der Saisonauftakt für den 1. FC Heidenheim nicht Ideal. Ein Sieg zu Hause könnte der ersehnte Befreiungsschlag sein.

Vor Beginn: Angesetzt ist die heutige Partie in der Voith- Arena um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden.

1. FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im live im TV und Livestream

Das Spiel am heutigen Mittag wird ausschließlich bei Sky im Pay-TV übertragen. Die Übertragung der Partie findet Ihr live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 5.

Ihr könnt das Spiel alternativ auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 ab 13.00 Uhr verfolgen. Außerdem ist die heutige Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden auch im Livestream auf Sky Go zu sehen. Dafür benötigt Ihr ein gültiges Abo bei Sky und die Sky Go- App. Alle anderen können die Begegnung nur nach der Buchung eines SkyTicket schauen.

1. FC Heidenheim vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Rittmüller, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Schöppner, T. Mohr - Kühlwetter, Thomalla, Malone - Kleindienst

Ke. Müller - Rittmüller, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Schöppner, T. Mohr - Kühlwetter, Thomalla, Malone - Kleindienst Dynamo Dresden: K. Broll - Akoto, Sollbauer, S. Mai, C. Löwe - Y. Stark - M. Schröter, Kade - Mörschel - Königsdörffer, Daferner

