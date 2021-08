FC Schalke 04 stellt Bozdogan zu Transfergesprächen frei

Der FC Schalke 04 hat seinen Mittelfeldspieler Can Bozdogan für Transfergespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag via Twitter mit.

Bozdogan (20) hat bei Trainer Dimitrios Grammozis in dieser Saison keine Rolle gespielt, einmal lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf. Angeblich war zuletzt der österreichische Rekordmeister Rapid Wien an einer Verpflichtung interessiert.

Erst am Montag hatten die wirtschaftlich schwer angeschlagenen Schalker einen Großverdiener von ihrer Gehaltsliste gestrichen. Der Spanier Omar Mascarell wechselt in seine Heimat zum FC Elche.