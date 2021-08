FC Schalke 04, News und Gerüchte: Suat Serdar rätselt immer noch über Abstieg

Ex-Schalker Suat Serdar kann sich den Abstieg der Königsblauen in die zweite Bundesliga immer noch nicht erklären. Sportdirektor Rouven Schröder bestätigt derweil das Interesse an Frankfurts Rodrigo Zalazar. Außerdem: S04 siegt am zweiten Spieltag der zweiten Liga deutlich gegen Holstein Kiel. Die wichtigsten News und Gerüchte um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

S04, News: Serdar rätselt immer noch über Abstieg

Ex-Schalker Suat Serdar rätselt auch Monate danach noch über die Gründe für den Abstieg der Königsblauen aus der Bundesliga. "Ich glaube, keiner auf Schalke hat eine Erklärung dafür, warum es so bergab gegangen ist", sagt der 24-Jährige im Interview mit dem kicker.

Nach seinem Wechsel zum Bundesligisten Hertha BSC hat Serdar die Horror-Saison aber verarbeitet. "Ja, ich habe das abgeschüttelt. Es bringt nichts, in die Vergangenheit zu schauen, sondern man muss eher nach vorne blicken. Es ist ein Neuanfang: Für Hertha und für mich", sagte der Mittelfeldspieler.

In der Hauptstadt hat sich Serdar vor allem einen Spieler als Vorbild genommen: Kevin-Prince Boateng. "Von Prince kann ich lernen, dass ich auf dem Platz viel lauter sein und mehr Kommandos geben muss", sagte Serdar und ergänzte: "Prince tut dem Team sehr gut, er spricht viel und geht voran. Er kann richtig auf den Tisch hauen, wenn etwas nicht so funktioniert, aber er kann auch unheimlich gut motivieren."

Suat Serdar: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Gespielte Minuten Bundesliga 25 1 3 1.957 DFB-Pokal 1 1 - 90' GESAMT 26 2 3 2.047

S04, News: Schröder bestätigt Interesse an Zalazar

Nach der Verletzung von Mittelfeld-Motor Danny Latza am ersten Spieltag gegen den Hamburger SV ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem Ersatz fündig geworden. Wie Sportdirektor Rouven Schröder am Rande des Zweitliga-Spiels gegen Holstein Kiel bestätigte, plant der Klub die Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Rodrigo Zalazar.

Zwar sei der Deal "noch lange nicht fix", die Gespräche sind wohl aber schon weit fortgefahren. Schalke will Zalazar Medienberichten zufolge ausleihen, laut Sky ist für den Aufstiegsfall zudem eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro geplant.

Zalazar steht noch bis 2023 bei der Eintracht unter Vertrag, in der vergangenen Saison lief der 21-jährige Uruguayer leihweise für den FC St. Pauli auf. Bei den Hamburgern erzielte er in 34 Zweitligaspielen sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Innenverteidiger mit Knarre: Magaths Transfer-Flops auf Schalke © getty 1/20 Felix Magath war von 2009 bis zum 16. März 2011 Trainer des FC Schalke 04. Er erreichte das Viertelfinale der Champions League und das Pokalfinale mit den Königsblauen. Am 26. Juli feiert er seinen 68. Geburtstag. © getty 2/20 "Quälix" war aber auch für seine umtriebige Transfertätigkeit bekannt - und bewies dabei kein allzu gutes Händchen. SPOX zeigt seine Transfer-Flops auf Schalke. © getty 3/20 JOSE MANUEL JURADO (kam 2010 für 11 Millionen Euro von Atletico Madrid): Jurado sollte Schalke gerade auf internationaler Bühne als starker Mann im Mittelfeld voranbringen. © getty 4/20 Letztlich war Jurado aber nicht mehr als ein Mitläufer. Machte nur 46 Spiele für die Schalker in der Bundesliga und erzielte 3 Tore bei 6 Assists. 2012 ging es per Leihe nach Moskau, das ihn 2013 dann für 3 Millionen Euro fest verpflichtete. © getty 5/20 ALI KARIMI (kam 2011 ablösefrei von Steel Azin): Magath hatte Karimi bereits 2005 zum FC Bayern in die Bundesliga gelotst. Insgesamt blieb er dort drei Jahre, war aber nur Mitläufer. © getty 6/20 Auf Schalke setzte er da noch einen drauf und war in einem halben Jahr im Verein nur noch eine Randnotiz. Er spielte in zwei Partien 31 Minuten. Das war's. © getty 7/20 ANGELOS CHARISTEAS (kam 2011 vereinslos): Der einstige Torjäger von Werder Bremen und Europameister 2004 gewann mit Schalke sogar den DFB-Pokal. © getty 8/20 Allerdings hatte er selbst damit nichts zu tun, spielte im Pokal in der halben Saison auf Schalke gar nicht. Insgesamt machte der Grieche 5 Spiele für Königsblau und traf einmal. © getty 9/20 ANTHONY ANNAN (kam 2011 für 2 Millionen Euro von Rosenborg BK): Noch ein Mittelfeldmann, auf den Magath große Stücke hielt. Von Magath als Rakitic-Ersatz verpflichtet. © getty 10/20 Dann ging Magath und Annan, ein Neffe zweiten Grades von Kofi Annan, dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, war komplett außen vor. Machte ganze 14 Pflichtspiele ohne Treffer für S04. © getty 11/20 SERGIO ESCUDERO (kam 2010 für 2,3 Millionen aus Murcia): Der Spanier unterschrieb bis 2014, kam mit einem Leistenbruch auf Schalke an und daher erst im Februar 2011 zu seinem Debüt in der Bundesliga. © getty 12/20 Beim Pokalsieg 2011 im Endspiel gegen Duisburg in der 43. Minute für den verletzten Sarpei eingewechselt. Als im Sommer Christian Fuchs verpflichtet wurde, musste Escudero in die Zweite. 2013 ging's zu Getafe. © getty 13/20 NICOLAS PLESTAN (kam 2010 ablösefrei von OSC Lille): Auch er war ein Innenverteidiger und wechselte nach 7 Jahren in der Ligue 1 in die Bundesliga. Noch in Frankreich richtete er 2007 aus dem Auto eine nachgemachte Waffe auf einen anderen Autofahrer. © getty 14/20 Plestan bekam 3 Monate Haft auf Bewährung und musste 2800 Euro blechen. Machte für S04 ganze 4 Pflichtspiele, nach der Saison 2010/11 wurde sein Vertrag aufgelöst. Spielte danach für keinen anderen Klub mehr und beendete die Karriere. © imago images / Wienold 15/20 CIPRIAN DEAC (kam 2010 kam er für 3 Millionen aus Cluj). Der Rumäne erwies sich als totaler Griff ins Klo, darf sich aber immerhin DFB-Pokalsieger 2011 schimpfen. Nur 5 Pflichtspiele kamen für den Stürmer zusammen. © imago images / Sven Simon 16/20 MINEIRO (kam 2009 ablösefrei vom FC Chelsea). Zuvor bereits bei Hertha aktiv (2007-08), bei den Knappen klappte aber nichts. Magath sortierte den 34-Jährigen schnell aus, so dass es nur zu 7 Pflichtspielen für S04 reichte. © imago images / MIS 17/20 TORE REGINIUSSEN (kam 2010 ablösefrei von Tromsö): Der Innenverteidiger machte ein einziges Spiel für S04, wurde anschließend nach Lecce und wieder nach Tromsö verliehen und schloss sich 2011 schließlich Odense BK an. © getty 18/20 DANILO AVELAR (kam 2011 für 100.000 Euro Leihgebühr von Karpaty Lviv): S04 besaß für den brasilianischen Innenverteidiger eine Kaufoption. Nach einem halben Jahr mit 204 Einsatzminuten verteilt auf 3 Partien winkte Schalke ab und schickte ihn zurück. © imago images / DeFodi 19/20 ERIK JENDRISEK (kam 2010 ablösefrei von Kaiserslautern): Schoss den FCK mit 15 Toren in die Bundesliga, doch auf Schalke gab es an Raul und Klaas-Jan Huntelaar kein Vorbeikommen. Nach 5 Pflichtspielen wurde er bereits im Winter nach Freiburg verkauft. © getty 20/20 BESART IBRAIMI (kam 2010 für 450.000 Euro von FK Renova Dzepciste): Beim nordmazedonischen Klub schoss der Mittelstürmer in 16 Ligaspielen 12 Tore und unterschrieb bis 2013 auf Schalke. Nach ganzen zwei Pflichtspielen ging es im Januar zu PFK Sewastopol.

Schalke, News: S04 siegt deutlich gegen Kiel

Simon Terodde hat als Doppelpacker die Weichen für Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zum ersten Auswärtssieg seit dem 23. November 2019 gestellt. Der Mittelstürmer sorgte mit zwei Toren (2./21.) fast im Alleingang für den 3:0 (2:0)-Erfolg der Königsblauen am zweiten Spieltag bei Holstein Kiel. Marius Bülter (68.) erzielte für den Endstand.

Terodde erhöhte sein Trefferkonto in der 2. Liga auf 145 und jagt weiter den Zweitliga-Torrekord von Dieter Schatzschneider (154). In der noch jungen Saison war der langjährige Kölner schon dreimal erfolgreich.

Die ersten beiden Treffer an der Förde resultierten aus Freistoß-Hereingaben, die der 33-jährige Terodde jeweils am Fünfmeterraum verwertete. Beide Male - der erste Treffer fiel schon nach 61 Sekunden - war der Niederländer Thomas Ouwejan der Vorbereiter.

Letztmals hatten die Schalker im November 2019 durch das 2:1 bei Werder Bremen ein Auswärtsspiel für sich entscheiden können. In der Bundesliga hatte es zuletzt sieben Pleiten in fremden Stadien in Folge gegeben.

