Nach Fehlstart: S04-Trainer Grammozis macht seiner Mannschaft "keinen Vorwurf"

Nach einer guten Anfangsphase steht Schalke 04 mit leeren Händen da. Dennoch macht der Auftritt gegen den Hamburger SV Mut für die Zweitliga-Saison.

Simon Terodde stemmte enttäuscht die Hände in die Hüften, Trainer Dimitrios Grammozis schüttelte deprimiert den Kopf - doch die Schalker Fans bauten Mannschaft und Trainer nach dem Fehlstart schnell mit Applaus wieder auf. Das bittere 1:3 (1:0) zum Auftakt der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV soll die Schalker Mission Wiederaufstieg nicht nachhaltig gefährden.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte Grammozis, der den HSV als "eine echte Topmannschaft mit einem sehr starken Kader" bezeichnete. Daher wollte der Coach lieber über die positiven Dinge sprechen - denn auch die hatte dieser Saisonauftakt geliefert.

Neuzugang Terodde etwa sorgte im Sturmzentrum auf Anhieb für Torgefahr, die den Königsblauen in der desaströsen Abstiegssaison so oft abging. Für seinen ersten Treffer benötigte Terodde nur sieben Minuten, er machte damit seinem Ruf als bester Torjäger der 2. Liga wieder einmal alle Ehre.

Noten: Drei Hände für den HSV-Sieg - Schalke-Trio überzeugt © getty 1/30 Der HSV hat das Topspiel zum Zweitligaauftakt trotz Rückstand mit 3:1 gewonnen. Der Schalke-Schreck steht dabei zwischen den Pfosten. Die Hände von Heuer Fernandes und das glückliche Händchen von Coach Tim Walter brachten den Sieg. Die Noten zum Spiel. © getty 2/30 Michael Langer: Der 36 Jahre alte Routinier stand für den positiv getesteten Fährmann im Schalker Kasten. Hielt den Elfmeter gegen Glatzel. Leibolds Freistoß parierte er zwar, legte Glatzel den Ball aber vor die Füße. Note: 3. © getty 3/30 Malick Thiaw: Defensiv ohne große Fehler. Der Youngster war lediglich im Aufbauspiel hier und da ein wenig zu hektisch. Note: 3,5. © getty 4/30 Florian Flick: Startete gut, verursachte dann aber den Elfmeter gegen Kinsombi (27.). Sah dafür Gelb und agierte auch sonst oft ungestüm. Gelb-Rot-gefährdet ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 5/30 Marcin Kaminski: Der ehemalige Stuttgarter ließ defensiv wenig anbrennen. Ein Missverständnis mit Langer führte zu einer unnötigen Ecke (21.), ansonsten stark. Kurz vor der Halbzeitpause mit einer guten Kopfballchance, die Fernandes abwehrte. Note: 3,5. © getty 6/30 Reinhold Ranftl: Verschätzte sich bei einer Flanke auf Wintzheimer (14.), die der ehemalige Bayern-Stürmer zu Ranftls Glück nicht nutzte. Ansonsten glänzte Ranftl mit hoher Intensität und einigen Balleroberungen. Note: 4. © getty 7/30 Danny Latza: Für den Kapitän fing sein Schalke-Comeback gut an. Seine Ablage per Kopf auf Terodde (5.) führte beinahe zum 1:0. Nach 15 Minuten verletzte sich Latza am rechten Knie. Nach 32 Minuten war dann Schluss. Note: 3,5. © getty 8/30 Victor Palsson: Sollte eigentlich der Abräumer vor der Abwehr sein, diesen Job übernahmen aber meist Ranftl oder Drexler. Palsson erledigte unauffällig seinen Job, mehr aber auch nicht. Note: 4,5. © getty 9/30 Dominick Drexler: War sehr viel unterwegs und eroberte viele Bälle, unter anderem vor dem 1:0. Er war häufig der Ausgangspunkt der Schalker Konter - mit gutem Gefühl für den schnellen Pass in die Spitze. Note: 2,5. © getty 10/30 Thomas Ouwejan: Der Linksaußenverteidiger setzte gute Akzente in der Offensive. Seine Flanke auf Latza (5.) und sein Freistoß vor der Halbzeit wurden besonders gefährlich. Scheiterte in Durchgang zwei freistehend an Fernandes. Note: 3,5. © getty 11/30 Marius Bülter: Ein Vorgeschmack auf das Duo Bülter/Terodde, der den Schalke-Fans gefallen würde. Gab die Vorlage zum 1:0, tanzte David aus und verfehlte nur knapp das 2:0 (36.). Starke Zweikampfquote, zu schnell für Hamburgs Abwehr. Note: 2,5. © getty 12/30 Simon Terodde: Schon nach fünf Minuten hätte es beinahe geklingelt. Dann eben in der 7. Minute. Mit einem Heber über Fernandes feierte er sei Pflichtspieltor-Debüt für Schalke. Insgesamt gut eingebunden und mit cleveren Momenten. Note: 2,5. © getty 13/30 Blendi Idrizi: Kam für den verletzten Latza ins Spiel, konnte aber kaum offensive Akzente setzen. Umkurvte einmal Fernandes, kam dabei aber zu weit vom Weg ab, um daraus Profit zu schlagen. Note: 4. © getty 14/30 Timo Becker: Ersetzte Youngster Flick und ordnete sich rechts in der Schalker Dreierkette ein. Blockte in einer wilden Spielphase einen Schuss von Wintzheimer nach rund 60 Minuten - wichtig. Note: 3,5. © getty 15/30 Bleron Krasniqi: Kam in der Schlussviertelstunde für den starken Drexler. Ohne auffällige Aktion. Note: Keine Bewertung. © imago images 16/30 Daniel Heuer Fernandes: Beim 0:1 überlupft, aber ohne große Schuld. Behielt in vielen brenzligen Situationen die Ruhe. Hielt den HSV im Duell mit Ouwejan mit einer Glanzparade im Spiel. In den Schlussminuten der Sieggarant für den HSV. Note: 1,5. © getty 17/30 Jan Gyamerah: Unauffälliges Spiel vom Rechtsverteidiger – zumindest in der Offensive. Defensiv fiel Gyamerah durchaus auf, allerdings negativ. Sein Ballverlust führte zum 0:1 aus Hamburger Sicht. Note: 4. © imago images 18/30 Jonas David: Das 21 Jahre alte Eigengewächs erwischte einen schwachen Saisonstart. Neben Schonlau in der Innenverteidigung der deutlich schwächere. Zweikampfschwach und im Aufbau mit einigen Wacklern. Note: 4,5. © imago images 19/30 Sebastian Schonlau: Viele Balleroberungen, klärende Aktionen und gute Tacklings. Einziges Manko: Zeigte nicht immer das beste Stellungsspiel und manövrierte seine Mitspieler immer wieder in undankbare Duelle. Note: 2. © getty 20/30 Tim Leibold: Der Linksverteidiger und Ex-Kapitän war offensiv mit der engagierteste Hamburger. Vor allem seine Standards sorgten für Gefahr (wie beim 1:1). Allerdings leistete sich Leibold gefährliche und vor allem viele Ballverluste. Note: 4. © getty 21/30 Ludovit Reis: Der ehemalige Osnabrücker fiel vor allem durch seine schwachen Freistöße auf (16./45.). Auch Reis verlor zu viele Zweikämpfe auf seiner Position. Leistete sich gefährliche Ballverluste. Nach 67 Minuten ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 22/30 Jonas Meffert: Kam häufig den entscheidenden Schritt zu spät und wurde so leicht überspielt. Den gewünschten Anker vor der Abwehr gab er nicht, war eher zweikampfschwach. Sah früh die Gelbe Karte nach taktischem Foul gegen Terodde. Note: 4. © getty 23/30 David Kinsombi: Zu unruhig und gleichzeitig ballverliebt. Holte zwar den Elfmeter raus, trug ansonsten aber wenig bei. Bezeichnend für sein Spiel: der schlimme Querschläger nach Balleroberung in der 41. Minute – Seitenaus. Note: 4,5. © getty 24/30 Bakery Jatta: Es war zunächst nicht sein Spiel. Mal war es die falsche Entscheidung, mal ein technischer Fehler. In der wilden zweiten Halbzeit mit mehr Raum ausgestattet und besser im Spiel. Traf zum 3:1 nach starker Kittel-Flanke. Note: 3,5. © getty 25/30 Manuel Wintzheimer: Hing ziemlich in der Luft und war kaum eingebunden ins Spiel. Nach einer Flanke von der rechten Seite schlug er ein Luftloch (14.). Verlor jeden vierten Ball. Note: 4,5. © getty 26/30 Robert Glatzel: Hatte einen schweren Stand, erarbeitete sich trotzdem die meisten Torschüsse aller Feldakteure. Nach seinem verschossenen Elfmeter staubte er nach 53 Minuten zum 1:1 ab – gedankenschnell. Note: 3. © getty 27/30 Moritz Heyer: Die Allzweckwaffe des HSV kam nach 67 Minuten für Reis. Schaltete sich in der Schlussphase oft gut in die Offensive ein. Stieß auch in der 87. Minute in den Sechzehner und erzielte das so wichtige 2:1. Note: 2. © getty 28/30 Maximilian Rohr: Bereitete das 2:1 mit Übersicht und Ruhe vor. Wie Heyer ein guter Joker von Walter. Note: 2. © getty 29/30 Mikkel Kaufmann: Ersetzte Glatzel in der Schlussphase. Fiel nicht mehr besonders auf. Note: 3,5. © getty 30/30 Sonny Kittel: Der für Wintzheimer eingewechselte Ex-Frankfurter war an beiden späten Treffern maßgeblich beteiligt. Note: 2.

Schalke 04: "Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen"

Doch weil sich dann Nachlässigkeiten einschlichen und der HSV seine Chancen besser nutzte, stand unter dem Strich eine bittere Niederlage. "Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Es waren Chancen auf beiden Seiten da. Hamburg hat sie leider genutzt, wir hingegen nicht", analysierte Neuzugang Marius Bülter.

Tatsächlich scheiterten die Schalker immer wieder am starken Gästetorhüter Daniel Heuer Fernandes, der unter anderem gegen Thomas Ouwejan und Terodde parierte. "So eng ist Fußball. Das sind Zentimeter, die da fehlen", sagte Terodde: "In dieser Phase müssen wir einfach treffen. Wir hatten die Dinger auf dem Fuß."

Die Abschlussschwäche hatte gravierende Folgen, weil Robert Glatzel (53.), der zuvor einen Foulelfmeter (28.) vergeben hatte, Moritz Heyer (86.) und Bakery Jatta (90.) die unterhaltsame Partie zugunsten der Hamburger drehten.

"Das 0:1 war der Weckruf für uns. Wir haben einfach weitergespielt und in diesem Spiel alle Widerstände überwunden", sagte der neue Trainer Tim Walter, mit dem der HSV im vierten Anlauf endlich den Aufstieg erzwingen will: "Die Mannschaft hat es herausragend gemacht. Dennoch ist klar: Wir können noch in allen Bereichen nachlegen."

Das muss trotz einiger guter Ansätze auch Schalke, damit das fragile Gebilde in Gelsenkirchen nicht schnell wieder Risse bekommt. Sorgen bereitet zudem die Verletzung von Danny Latza, der nach einer halben Stunde ausgewechselt werden musste. Ohne den Kapitän fehlte Schalke der Zugriff in der Zentrale und damit auch die Möglichkeit, für Entlastung zu sorgen. "Der Gegner hatte viel Ballbesitz, das war uns klar", sagte Grammozis und ergänzte: "Wir haben kompakt gestanden und unsere Konterchancen gehabt."

Die nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis hat die neue Schalker Mannschaft am nächsten Sonntag. Dann ist für den Absteiger bei Holstein Kiel ein Sieg fast schon Pflicht - damit S04 in der ersten Zweitliga-Saison seit mehr als 30 Jahren nicht direkt hinterherläuft.

Schalke 04: Weitere Partien im Überblick