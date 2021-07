Werder Bremen trifft im heutigen Testspiel auf Zenit St. Petersburg. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Nicht mehr lange, dann startet Werder Bremen in die neue Saison. Da die 2. Liga bereits am 24. Juli beginnt, heißt es frühzeitig in Form zu kommen.

Werder Bremen vs. Zenit St. Petersburg: Uhrzeit, Ort

Werder Bremen hat sich im Zillertal in Österreich auf die neue Saison vorbereitet. In Zell am Ziller kommt es heute zum Duell mit dem russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg.

Los geht es heute um 18 Uhr im Parkstadion von Zell am Ziller. Sogar mehrere Fans sind zugelassen.

Werder Bremen vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die Partie wird zwar nicht im Free-TV zu sehen sein, dafür überträgt Werder TV die Partie live und in Farbe. Kurz vor Anpfiff der Partie beginnt auch der Stream vom Sender der Grün-Weißen.

Werder Bremen gegen Zenit St. Petersburg: Vorschau

"St. Petersburg ist eine absolute Topmannschaft, die einen sehr guten Kader hat. Sie werden auch nächste Saison wieder in der Champions League auflaufen und haben Schalke im Testspiel schon vor viele Probleme gestellt. Das wird eine echte Aufgabe für uns, daher müssen wir aktiv sein", erklärt Tom Cichon, der die Schnittstelle zwischen Trainerteam und Scouting bei Werder bildet.

So ist die Lage beim Personal: Jiri Pavlenka trainiert nach wie vor individuell und ist für das Spiel daher keine Option. Ebenfalls werden Anthony Jung aufgrund eines grippalen Infekts und Cheftrainer Markus Anfang nicht zur Verfügung stehen. Genaue Gründe, weshalb Anfang fehle, nannte der Verein nicht.

Mit Eren Dinkci, Leonardo Bittencourt und Nicolai Rapp, die in der letzten Partie aufgrund muskulärer Probleme pausierten, könnte dafür frisches Personal ins Aufgebot rutschen.

Werder Bremen erhält Geldstrafe wegen Unregelmäßigkeit bei Dopingkontrolle

Vor dem Testspiel gab es aber noch ganz andere Schlagzeilen: Werder Bremen und Profi Niclas Füllkrug sind vom DFB-Sportgericht wegen Unregelmäßigkeiten bei einer Dopingkontrolle zu Geldstrafen verurteilt worden. Der Spieler muss 10.000 Euro zahlen, der Verein 8000 Euro. Anhaltspunkte für ein Dopingvergehen bestehen laut DFB jedoch nicht.

Der Grund soll eine Dopingkontrolle nach dem DFB-Pokalspiel zwischen Werder und RB Leipzig sein. Füllkrug erschien erst fünf Minuten später als gefordert zur Dopingkontrolle.

Der Angreifer ging zunächst in die Bremer Umkleidekabine, obwohl ihn der Dopingarzt darauf hinwies, dass er laut Regularien auf direktem Wege zur Dopingkontrolle komme müsse und ihm den vorherigen Gang in die Kabine nicht gestattete, wo er eine Zeit lang nicht unter Aufsicht des Dopingkontrollpersonals stand. Der weitere Kontrollablauf sei dann unauffällig gewesen, eine Probe sei genommen worden, so der DFB.

Werder Bremen: Umbruch des XXL-Kaders hält an

Stolze 34 Spieler umfasst aktuell der Kader von Werder Bremen. Bis zum Saisonstart soll der Kader nur zwischen 25 und 28 Mann groß sein, gleichzeitig aber verstärkt werden. Hier erhaltet Ihr einen Überblick über die Werder-Gerüchte.

Werder Bremen: Zeitplan bis zum Saisonstart