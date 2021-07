Werder Bremen vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Werder Bremen Hannover 96 zum Nord-Derby. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die 2. Bundesliga ist zurück! Mit der Partie zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV wurde die Saison 2021/22 am gestrigen Freitag eröffnet. Am heutigen Samstag, 24. Juli, geht es mit fünf Spielen weiter, unter anderem mit dem Nord-Schlager zwischen Werder Bremen und Hannover 96.

Werder Bremen vs. Hannover 96: Datum, Anpfiff, Stadion, Infos

Die Partie zwischen Werder Bremen und Hannover 96 ist das erste Samstagabendspiel der Saison und wird dementsprechend heute um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen. In diesem dürfen das Spiel bis zu 14.000 Zuschauer vor Ort verfolgen.

Werder Bremen betritt mit dem heutigen Spiel quasi Neuland. Erstmals seit der Saison 1980/81 spielen die Hansestädter wieder in der 2. Liga. Verantwortlich dafür ist die aus Werder-Sicht katastrophale Saison 20/21, die mit dem Abstieg aus der Bundesliga endete. Für den Bundesliga-Traditionsverein kann es nur ein Saisonziel geben: Die schnelle Rückkehr in die Bundesliga. Bei diesem Unterfangen muss Trainer Markus Anfang gegen Hannover 96 mit Leonardo Bitencourt auf einen wichtigen Spieler verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im letzten Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam und fällt mit einer Teilruptur im Innenband des rechten Knies mehrere Wochen aus.

Werder Bremen vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96 wird heute von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. An dieser Stelle gleich eine gute Nachricht: Das Spiel ist auch im Free-TV live zu sehen.

Werder Bremen vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Nicht nur Werder Bremen ist zurück in der 2. Bundesliga, sondern auch das Livespiel im Free-TV. Der Privatsender Sport1 sicherte sich die Live-Übertragungsrechte an 33 Spielen der Zweitligasaison 2021/22. Bei diesen Spielen handelt es sich vornehmlich um die Samstagabendspiele mit Spielbeginn 20.30 Uhr.

Heute geht Sport1 im Free-TV um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Als Moderatorin ist Ruth Hofmann im Einsatz, das Spiel kommentiert Markus Höhner.

Werder Bremen vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Nicht alles ist neu in der 2. Liga! Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt Sky auch in dieser Saison alle Spiele live im Pay-TV. Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Die Übertragung von Werder Bremen gegen Hannover 96 beginnt heute um 20 Uhr auf Sky Sport1 (HD). Kommentator ist Stefan Hempel.

© getty Jan Zimmermann (r.) übernahm Hannover 96 zu dieser Saison als Trainer.

Werder Bremen vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute im Livestream

Sport1 bietet auch einen kostenlosen Livestream der Partie zwischen Werder Bremen und Hannover 96 an. Auf diesen könnt Ihr auch über die Sport1-App auf verschiedenen Endgeräten abrufen.

Sky-Kunden können sich das Spiel via Sky Go im Livestream ansehen, allen anderen bleibt die Möglichkeit des kostenpflichtigen Sky Ticket. Mit dem jederzeit kündbaren "Supersport Monat" (29,99 Euro) seht Ihr alle auch Spiele und Konferenzen der 2. Liga im Livestream.

Werder Bremen vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Bei SPOX spielt die 2. Liga weiter eine große Rolle. Wir bieten zu jedem Spiel einen ausführlichen Liveticker an. Zusätzlich gibt es jeden Samstag und Sonntag einen Konferenzticker zu den Spielen am Mittag.

Hier geht's zum Liveticker Werder Bremen - Hannover 96.

Werder Bremen vs. Hannover 96: Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Kapino - Mbom, L. Mai, Toprak, Agu - M. Eggestein - Möhwald, Osako - Schmid, Sargent - Füllkrug

Kapino - Mbom, L. Mai, Toprak, Agu - M. Eggestein - Möhwald, Osako - Schmid, Sargent - Füllkrug Hannover 96: Zieler - Muroya, M. Franke, Falette, Hult - D. Kaiser, S. Ernst - Maina, Kerk, Muslija - Ducksch

Werder Bremen vs. Hannover 96: Die letzten fünf Duelle

Werder Bremen und Hannover 96 standen sich bereits in 82 Pflichtspielen gegenüber, zuletzt im Dezember 2020 in der 2. Runde des DFB-Pokals. Die Bilanz spricht mit 47 Siegen und 19 Unentschieden klar für Bremen.

Wettbewerb Datum Heim Ergebnis Gast DFB-Pokal 23.12.2020 2:1 Bundesliga 19.1.2019 2:1 Bundesliga 25.8.2018 1:5 Bundesliga 6.4.2018 0:3 Bundesliga 19.11.2017 5:1

2. Bundesliga: Alle Spiele am 1. Spieltag