Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga HSV vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Der HSV und Dynamo Dresden sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Wer kann nachlegen? Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie.

Spitzenduell in der 2. Bundesliga. Sowohl der HSV als auch Dynamo Dresden sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am 2. Spieltag stehen sie sich im direkten Duell gegenüber.

Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Das Auftaktspiel des Hamburger SV gegen Schalke 04 wurde im Free-TV gezeigt. Das war jedoch nur eine Ausnahme. Dennoch gibt es wieder eine Möglichkeit, einer Übertragung der Partie zu folgen.

Sat 1 durfte lediglich das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zeigen, am zweiten Spieltag hat der Privatsender keine Übertragung des HSV im Angebot. Dafür ist Sky zuständig. Der Pay-TV-Sender überträgt HSV gegen Dresden am Sonntag auf Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Ab 13 Uhr beginnt die Vorberichterstattung bei Sky. Dann begrüßt Euch Moderator Yannik Erkenbrecher. Kommentieren wird die Partie aus dem Hamburger Volksparkstadion Torsten Kunde.

Zudem hat der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz der Sonntagsspiele im Programm. Diese wird bei Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt.

Das komplette Programm von Sky könnt Ihr auch im Livestream abrufen. Dafür werden zwei Optionen angeboten.

Zum einen können Kunden auf SkyGo zurückgreifen. Dieses ist im jeweiligen Sky-Abo für das Pay-TV enthalten.

Zum anderen können alle anderen ebenfalls auf einen Sky-Livestream zugreifen. Dies ist über das Sky Ticket möglich. Mit dem "Supersport Jahr" seht Ihr alle Einzelspiele und Konferenzen der 2. Bundesliga in den ersten zwölf Monaten zum Preis von 19,99 Euro pro Monat.

Mit der jeweiligen kostenlosen App könnt Ihr dann das Spiel auch auf mobilen Endgeräten sehen.

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Runde: 2. Spieltag

2. Spieltag Datum: 28. April 2021

Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) TV-Übertragung: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

© getty Der HSV und Dynamo Dresden standen sich zuletzt im DFB-Pokal gegenüber.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg 2:2 Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock 0:3 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim 1:2 Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 2:3 So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

Wie gewohnt bleibt Ihr bei SPOX in Sachen 2. Liga auch immer up-to-date. Auch in dieser Spielzeit tickern wir jedes Spiel live.

Hier geht es zum Liveticker Hamburger SV vs. Dynamo Dresden.

Wer zeigt / überträgt HSV vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Kittel Dynamo Dresden: K. Broll - M. Schröter, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - L. Herrmann, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello

Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga HSV vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream? - Letztes Duell

Obwohl Dynamo Dresden erst aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, standen sich die beiden Klubs in der vergangenen Saison gegenüber. In der 1. Runde des DFB-Pokals warf Dresden den HSV aus dem Wettbewerb.

Beim 4:1 trafen Stark, Becker, Daferner und Mai. Nach dem Spiel sorgte HSV-Abwehrspieler Toni Leistner für einen Eklat, als er gegen einen Dresden-Fan tätlich wurde (die Szene gibt's hier im Video).

"Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. Damit kann ich normalerweise umgehen. Doch dann ging es extrem unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt", erklärte Leistner danach bei Instagram.

