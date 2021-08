HSV vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute der Hamburger SV das Team von Dynamo Dresden. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

In der Liste der größten Städte in Deutschland liegen Hamburg und Dresden unter den Top 15. Im Fußball sind die beiden Städte mit ihren bekanntesten Vereinen nicht so weit zu finden. Der Hamburger SV und Dynamo Dresden spielen in der 2. Bundesliga, sind also nicht unter den besten 18 Klubs in Deutschland.

HSV vs. Dynamo Dresden, 2. Bundesliga: Datum, Zeit, Ort, Infos

In der zweihöchsten deutschen Spielklasse kommt es am heutigen Sonntag, 1. August, am 2. Spieltag zum Duell zwischen dem HSV und Dynamo Dresden. Das Spiel wird um 13.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen. Ohne die Corona-Pandemie wäre das Spiel sicher ausverkauft gewesen, heute dürfen bis zu 17.100 Zuschauer ins Stadion.

Es ist ein Spiel zweier Auftaktsieger. Der HSV gewann das Eröffnungsspiel bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 mit 3:1, Dynamo Dresden ließ Mitaufsteiger FC Ingolstadt im ersten Heimspiel keine Chance und gewann mit 3:0.

Obwohl die beiden Mannschaften in der vergangenen Saison noch von einer Liga getrennt waren, trafen sie aufeinander: In der 1. Runde des DFB-Pokals. Dresden gewann mit 4:1, im Gedächtnis bleibt das Spiel aber eher aus einem traurigen Anlass. HSV-Abwehrspieler Toni Leistner wurde nämlich nach dem Spiel gegen einen Dresden-Fan tätlich (die Szene gibt's hier im Video).

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg 2:2 Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock 0:3 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim 1:2 Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 2:3 So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

HSV vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream

In dieser Saison wird pro Spieltag eine Partie der 2. Bundesliga live im Free-TV von Sport1 übertragen. Dabei handelt es sich immer um das Samstagsabendspiel, womit feststeht, dass HSV gegen Dresden heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird. Dafür gibt es eine Übertragung im Pay-TV und im Livestream.

HSV vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt auch in der Saison 2021/22 alle Spiel der 2. Liga live. Wie der Name Pay-TV es schon verrät, müsst Ihr für den Sender in Form eines Abos bezahlen.

HSV gegen Dresden wird heute ab auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Yannik Erkenbrecher wird Torsten Kunde das Spiel kommentieren. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ist HSV gegen Dresden zudem in der Dreierkonferenz der Sonntagsspiele zu sehen.

HSV vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Livestream

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream bietet Sky das Spiel an. Entweder mit Sky Go oder als Nicht-Abonnent mit SkyTicket habt Ihr Zugriff auf den Livestream.

Ihr wollt das Spiel gerne auf einem Endgerät (Handy, Tablet) oder Eurem Smart-TV verfolgen? Dazu müsst Ihr Euch vorher die kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) oder Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) installieren.

HSV vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr seid am Sonntag unterwegs und sucht einen Liveticker um alles vom Spiel HSV gegen Dresden zu erfahren? Dann schaut in den Liveticker von SPOX, der zeitnah alle wichtigen Spielszenen für Euch parat hält.

Hier geht es zum Liveticker Hamburger SV vs. Dynamo Dresden.

HSV vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Kittel Dynamo Dresden: K. Broll - M. Schröter, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - L. Herrmann, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello

