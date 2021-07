Am 2. Spieltag der 2. Bundesliga stehen sich Hannover 96 und Hansa Rostock gegenüber. Bei SPOX seht Ihr das Spiel im Liveticker.

Hansa Rostock ist nach der Auftaktpleite gegen den KSC heute auf Wiedergutmachung aus. Auch die Hannoveraner haben etwas zu beweisen nach dem Unentschieden gegen Werder Bremen. Den kompletten Spielverlauf der Partie Hannover 96 gegen Hansa Rostock tickern wir für Euch ausführlich mit.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften haben vom Ergebnis her nicht den besten Start in die Saison erwischt. Die Niedersachsen mussten sich gegen Absteiger Werder Bremen mit einem 1:1 zufrieden geben, wobei man in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft war. Die Rostocker hingegen haben ihr Auftaktmatch gegen den Karlsruher SC mit 1:3 verloren.

Vor Beginn: Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in der HDI Arena in Hannover.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Zweitligapartie am 2. Spieltag zwischen Hannover 96 und Hansa Rostock.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie live und voller Länge auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD. Ab 13 Uhr ist Jürgen Schmitz als Kommentator im Einsatz. Parallel dazu läuft auf Sky Sport Bundesliga UHD die Zweitligakonferenz mit allen Spielen, die zur selben Uhrzeit anfangen wie Hannover gegen Rostock.

Auch im Sky-Livestream findet Ihr das Spiel vor. Diesen könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket abrufen. Beide Optionen sind kostenpflichtig.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Muroya, M. Franke, Falette, Hult - D. Kaiser, S. Ernst - Maina, Kerk, Muslija - Ducksch

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - H. Behrens, Rhein - Rizzuto, Ingelsson, Mamba - Verhoek

