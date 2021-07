Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga treffen heute im Abendspiel Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Topspiel live im Free-TV, im Livestream und im Liveticker zu verfolgen ist.

In der 2. Bundesliga gibt es in der Saison 2021/22 einige Neuerungen. Neu ist unter anderem das Topspiel des Spieltags am Samstagabend - ganz nach dem Vorbild der Bundesliga. Dieses kommt heute zu seiner zweiten Auflage.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen, 2. Bundesliga: Datum, Zeit, Ort, Infos

Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen, dieses Spiel war über viele Jahre fester Bestandteil der Bundesliga. Am heutigen Samstag, 31. Juli, treffen die beiden Traditionsklubs im Topspiel des 2. Spieltags der 2. Bundesliga aufeinander. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf aufeinander. Die Stadt Düsseldorf lässt bis zu 18.000 Zuschauer zu.

Die beiden heutigen Kontrahenten gehören für viele Experten zu den Topkandidaten auf den Bundesliga-Aufstieg. Fortuna Düsseldorf unterstrich diese Vorhersage gleich mit einem 2:0-Auftakterfolg in Sandhausen. Werder Bremen holte bei seiner unfreiwilligen Rückkehr in die 2. Bundesliga beim 1:1 im Nord-Derby gegen Hannover 96 einen Punkt.

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Düsseldorf gegen Bremen um das Samstagabendspiel des 2. Spieltags handelt, wird das Spiel heute live im Free-TV übertragen. Zudem ist es live im Pay-TV und im Livestream zu sehen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Sport1 hat sich die Übertragungsrechte am Samstagabendspiel der 2. Bundesliga gesichert. Der Privatsender zeigt Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen heute ab 19.30 Uhr im Free-TV. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Ruth Hofmann kommentiert Markus Höhner das Spiel.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Ebenfalls live könnt Ihr Fortuna Düsseldorf gegen Werder bei Sky sehen. um den Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst Ihr allerdings im Besitz eines Abos sein, welches Euch ermöglicht die Spiele der 2. Bundesliga zu sehen.

Die Übertragung des Topspiel beginnt heute auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) um 20 Uhr. Kommentator des Spiels ist Stefan Hempel.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Livestream

Sport1 bietet parallel zu seiner Free-TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen diesen über Sky Go, alle anderen nur nach Buchung eines SkyTicket.

Über die kostenlosen Apps Sport1 (Download im Play Store, Download im App Store), Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) ist es möglich, den Livestream zu Düsseldorf gegen Bremen auch auf verschiedenen Endgeräten und über Smart-TV abzurufen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr seid heute Abend verhindert und könnt Düsseldorf gegen Bremen nicht im TV oder im Livestream verfolgen? Dann lohnt sich ein Blick in den kostenlosen Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr zeitnah über alle wichtigen Ereignisse in der Merkur Spiel-Arena informiert.

Hier geht's zum Liveticker Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Koutris - Sobottka, Prib - Shipnoski, Appelkamp, Peterson - Hennings

Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Koutris - Sobottka, Prib - Shipnoski, Appelkamp, Peterson - Hennings Werder Bremen: Zetterer - Mbom, Mai, Toprak, A. Jung - Eggestein - Osako, Schmidt - Sargent, Agu - Füllkrug

2. Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag