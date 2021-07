Fortuna Düsseldorf empfängt heute Werder Bremen zum Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

In der 2. Bundesliga treffen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen in einem Duell zweier Traditionsklubs aufeinander. Welches Team bleibt auch nach dem 2. Spieltag ungeschlagen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während die Fortuna mit einem Sieg in Sandhausen perfekt in die Saison 2021/22 gestartet ist, musste sich Bundesliga-Absteiger Bremen zum Auftakt mit einem Heimremis gegen Hannover begnügen.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf angepfiffen. Die Stadt Düsseldorf lässt bis zu 18.000 Zuschauer zu.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Zweitligapartie zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Koutris - Sobottka, Prib - Shipnoski, Appelkamp, Peterson - Hennings

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Düsseldorf gegen Bremen um das Samstagabendspiel des 2. Spieltags handelt, wird live im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt die Partie ab 19.30 Uhr.

Ebenfalls live könnt Ihr Fortuna Düsseldorf gegen Werder bei Sky sehen. Die Übertragung des Topspiel beginnt heute auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) um 20 Uhr.

Sport1 bietet parallel zu seiner Free-TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen diesen über Sky Go, alle anderen nur nach Buchung eines SkyTicket.

