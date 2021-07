FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schröder weist Vorwürfe an Grammozis zurück

Sportdirektor Rouven Schröder vom FC Schalke 04 hat Vorwürfe gegen Trainer Dimitrios Grammozis zurückgewiesen und ein Update in Sachen Transfer-Planungen gegeben. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

Schalke: Schröder weist Vorwürfe an Grammozis zurück

Sportdirektor Rouven Schröder vom FC Schalke 04 hat Vorwürfe gegen Trainer Dimitrios Grammozis zurückgewiesen. Zuvor war gemutmaßt worden, dass Salif Sanes Knieproblemen auf eine unverantwortliche Überbelastung zurückzuführen waren.

Laut Schröder sei das Training Grammozis' "den Anforderungen angemessen" gewesen. "Das Ziel ist - wie für jeden anderen Profisportler doch auch -, nach bestem Wissen und Gewissen bestens vorbereitet in eine neue Spielzeit zu gehen. Natürlich ist vielleicht die eine oder andere Einheit für unsere Spieler anstrengend, aber sie haben verinnerlicht, dass sich diese Intensität für sie ganz persönlich auszahlen wird", sagte er dem kicker.

Innenverteidiger Sane musste das Trainingslager in Mittersill/Österreich frühzeitig wegen Knieproblemen verlassen, woraufhin Schröder noch vielsagend erklärt hatte: "Das Trainerteam hat an den vergangenen Tagen die Belastung für alle deutlich sichtbar gesteigert. Salif konnte dieses Tempo leider nicht mitgehen. Wir haben mit ihm und mit dem Arzt gesprochen, und dann entschieden, dass er abreisen wird. Wir werden genauere Untersuchungen machen."

© imago images Sane ist auf dem Schalker Trainingslager abgereist.

FC Schalke 04: Schröder gibt Transfer-Update

Schröder erachtet einen Verbleib von Amine Harit (24), Matija Nastasic (28) und Omar Mascarell (28) für alle Beteiligten als schwierig. "Aus sportlicher Sicht wäre die 2. Bundesliga für beide, für ihre persönliche Entwicklung, ein Rückschritt. Zudem sind beide Spieler einem Gehaltsniveau der 1. Liga zuzuordnen", sagte er über Harit und Nastasic. Für Mascarell gelte das gleiche.

Verlassen soll den Klub weiterhin auch Ozan Kabak, der zuletzt an den FC Liverpool verliehen war. "Ozan ist auf dem Spielermarkt so positioniert, dass ich glaube, dass der Transfer auch zeitnah funktionieren kann. Wir können davon ausgehen, was auch sein ureigener Anspruch und Ziel ist, dass er sich größeren Herausforderungen stellt", sagte Schröder.

Bewegung könne es laut dem Sportdirektor auch noch auf der Torhüter-Position geben. Aktuell stehen Markus Schubert (23), Ralf Fährmann (32) und Michael Langer (36) unter Vertrag. In den bisherigen drei Testspielen kassierte Schalke noch kein Gegentor.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick