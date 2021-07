Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die beiden Aufsteiger Dynamo Dresden und FC Ingolstadt treffen am 1. Spieltag der 2. Bundesliga direkt wieder aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Der Bezahlsender Sky überträgt fast alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv in voller Länge, darunter auch Dresden vs. Ingolstadt am 1. Spieltag. Die Übertragung der Partie beginnt mit den Vorberichten ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 mit Kommentator Klaus Veltman.

Ihr könnt das Spiel auch zu gleichen Anteilen mit den drei Parallelspielen um 13 Uhr in der Spieltagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr auch als Livestream wahrnehmen, das funktioniert entweder mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: Alle wichtigen Informationen

Datum: 24. Juli

24. Juli Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden

Aktuell werden laut übereinstimmenden Medienberichten bis zu 9600 Fans zum Spiel erwartet.

© getty Stefan Kutschke war mit 13 Toren in 33 Spielen für den FC Ingolstadt der siebtbeste Torjäger in der 3. Liga während der vergangenen Saison.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 23.07. 20.30 Uhr Schalke 04 Hamburger SV Sa, 24.07. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Jahn Regensburg Sa, 24.07. 13.30 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 Sa, 24.07. 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Ingolstadt 04 Sa, 24.07. 13.30 Uhr FC Hansa Rostock Karlsruher SC Sa, 24.07. 20.30 Uhr Werder Bremen Hannover 96 So, 25.07. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Holstein Kiel So, 25.07. 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Erzgebirge Aue So, 25.07. 13.30 Uhr Sandhausen Fortuna Düsseldorf

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr das Spiel noch lange nicht verpassen! Die SPOX-Liveticker versorgen euch im Minutentakt mit den wichtigsten Updates zu jedem Spiel.

Hier entlang zum Liveticker Dresden - Ingolstadt.

Hier zum Konferenzticker am Samstag.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden : K. Broll - Will, Sollbauer, Knipping - C. Löwe, L. Herrmann, Y. Stark, Borrello - Mörschel - Königsdörffer, Daferner

: K. Broll - Will, Sollbauer, Knipping - C. Löwe, L. Herrmann, Y. Stark, Borrello - Mörschel - Königsdörffer, Daferner FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Keller, D. Franke - M. Stendera, Preißinger - Röhl, Bilbija - Eckert Ayensa, Kutschke

