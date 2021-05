Die SpVgg Gruether Fürth und Fortuna Düsseldorf begegnen sich am 34. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier bei SPOX seht Ihr das Duell im Liveticker.

Das Saisonfinale in der 2. Bundesliga steht an. Die SpVgg Greuther Fürth empfängt zuhause Fortuna Düsseldorf. Die Fürther haben den fixen Aufstieg in die Bundesliga im Visier, sind aktuell jedoch noch auf dem Relegationsplatz. Das Spiel verspricht also jede Menge Spannung!

SpVgg Greuther Fürth vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Tabelle liegen die beiden Kontrahenten direkt beieinander. Fürth ist Dritter, Düsseldorf Vierter. In die Bundesliga aufsteigen kann jedoch nur noch die Spielvereinigung. Heute wird entschieden, ob die Kleeblätter direkt aufsteigen oder ob sie den Weg über die Relegation nehmen müssen.

Vor Beginn: Das Duell am 34. Spieltag startet heute um 15.30 Uhr und wird in im Sportpark Ronhof (Fürth) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf.

SpVgg Greuther Fürth vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Liga heute im TV und Livestream

SpVgg Greuther Fürth vs. Fortuna Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, M. Bauer, Raum - Stach - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen

Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Danso, Klarer, Krajnc - Bodzek - Sobottka, Appelkamp - Klaus, Peterson - Iyoha

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag