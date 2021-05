HSV-Beben: Fragen und Antworten zum erneuten Chaos beim Hamburger SV

Drei Spieltage vor Schluss zieht der Hamburger SV die Reißleine und trennt sich von Trainer Daniel Thioune. Klublegende Horst Hrubesch, der beim HSV bislang als Nachwuchsdirektor arbeitete, soll den Wunsch vom Wiederaufstieg doch noch verwirklichen.

Diese Entwicklung ist insofern überraschend, als Sportvorstand Jonas Boldt noch vor wenigen Tagen davon "überzeugt" war, "auf Strecke erfolgreich zu sein, wenn wir Ruhe bewahren". Nun greifen die Hanseaten also doch nach dem letzten Strohhalm, doch es bleiben durchaus Fragen offen. SPOX und Goal liefern die Antworten zum Trainerwechsel in Hamburg.

1. Warum scheitert der nächste Trainer beim HSV?

Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hecking und nun Thioune: Mit dem 46-Jährigen scheitert bereits der vierte Trainer am Versuch, den einstigen Bundesliga-Dino wieder ins Oberhaus zu bringen. Dabei sah es nach der Hinrunde noch so gut aus, denn der HSV stand nach 17 Spieltagen an der Tabellenspitze der 2. Liga. 14 Runden später stellt sich die Ausgangslage deutlich schlechter dar, der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz beträgt bei noch drei ausstehenden Partien bereits fünf Zähler - und auch den Relegationsplatz hat man aufgrund der Nachholspiele von Holstein Kiel längst nicht mehr in der eigenen Hand.

Grund für den sportlichen Absturz im Verlauf der Rückrunde ist wohl ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Mannschaft und Thioune, das deutete Boldt jedenfalls auf einer Pressekonferenz an. "Wir haben festgestellt, dass in den letzten Tagen eine gewisse Dynamik entstanden ist", versuchte er zu erklären, wieso aus seinem klaren Bekenntnis zum Trainer nun doch der Rauswurf wurde. "Deshalb sahen wir uns gezwungen, eine größere Justierung vorzunehmen. Die Beziehung zwischen dem Trainer und den Spielern hat gewackelt. Folglich ging es nicht darum, stur etwas weiterhin durchzusetzen. Aufgrund der letzten Ergebnisse ist eine klare Führung von Daniel auf der Strecke geblieben."

Berichte, wonach Thioune selbst seinen Rücktritt angeboten haben soll, dementierte der Sportvorstand. Vielmehr sei Thioune nach seiner "All-in"-Ansage vor dem Spiel gegen Karlsruhe in Verbindung mit dem Resultat (1:1) nicht mehr tragbar gewesen. "Nach diesem Spiel war er sichtbar angeknockt. Die Distanz zwischen ihm und der Mannschaft war daraufhin viel zu groß und ein unbelasteter Start in die neue Saison wäre nicht mehr möglich gewesen."

Von Pagelsdorf bis Hrubesch: Alle HSV-Trainer seit dem Millenium © getty 1/33 Seit 2000 haben sich beim HSV viele Trainer die Klinke in die Hand gegeben. Das nächste Opfer des chronischen Trainer-Verschleißes an der Elbe ist Daniel Thioune. SPOX blickt auf die Trainer der Hanseaten zurück. © getty 2/33 Unter Thioune war der HSV nach fünf sieglosen Spielen in Serie zuletzt auf den Relegationsrang abgerutscht. Holstein Kiel hat mit drei Spielen weniger nur zwei Punkte Rückstand auf den HSV. © getty 3/33 Für Thioune übernimmt bis zum Saisonende HSV-Legende Horst Hrubesch. Mit ihm sollen die Hamburger wieder bessere Ergebnisse einfahren: "Wir müssen alles daransetzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder geradezurücken", so Hrubesch. © getty 4/33 Jetzt aber zu den Trainern seit 2000. Los ging es mit Frank Pagelsdorf. Er war von 1997 bis 2001 Trainer in Hamburg. 51 Siege, 46 Remis und 45 Niederlagen standen in der Liga am Ende zu Buche. © getty 5/33 Sportdirektor Holger Hieronymus (r.) wurde als Interims-Trainer eingesetzt. Unter ihm gab es ein Remis und eine Niederlage - nach zwei Wochen kam dann der neue Trainer © getty 6/33 Kurt Jara übernahm das Ruder! Von 2001 bis 2003 leitete er die Geschicke des HSV, obwohl das teilweise zum Haare raufen war © getty 7/33 "Was für eine ..." tolle Zeit war das mit Klaus Toppmöller. 14 Siege, 5 Remis und 14 Niederlagen - und nach einem Jahr durfte er, auch dank Robert Hoyzer, wieder gehen © getty 8/33 Amateur-Trainer Thomas Doll übernahm die Profis. In der Saison 2005/06 gewann er den UI-Cup und wurde Dritter in der Liga. Im Februar 2007 wurde er entlassen © getty 9/33 Huub Stevens führte den HSV in den UEFA-Pokal. Sein Vertrag lief bis zum Ende der Saison 2007/08, wo in seinem letzten Spiel der KSC mit 7:0 abgeschossen wurde © getty 10/33 Mit Martin Jol kam der nächste Niederländer. Obwohl sein Vertrag bis 2010 lief, verließ Jol den Verein bereits nach einem Jahr in Richtung Amsterdam. Die Suche ging wieder los © getty 11/33 Bruno Labbadia wurde gefunden. Er machte es wie zuvor in Leverkusen: Hinrunde top, Rückrunde flop. Drei Tage vor Ende der Saison musste er dran glauben © getty 12/33 Man wurde kreativ beim HSV: Für Labbadia übernahm sein Techniktrainer interimsweise. Ricardo Moniz blieb mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Liga ungeschlagen © getty 13/33 2010 übernahmen dann Armin Veh das Kommando. Nach einem Jahr voller Querelen und Chaos schmiss er jedoch selbst hin und machte von seiner Kündigungsoption gebrauch © getty 14/33 Co-Trainer Michael Oenning wurde zum Cheftrainer befördert. Ein Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen ergeben die schlechteste Trainerbilanz der Vereinsgeschichte © getty 15/33 Am 20. September 2011 übernahm Amateur-Coach Rodolfo Esteban Cardoso interimsweise die Zügel © getty 16/33 Frank Arnesen war im Oktober 2011 für ganze sechs Tage der sportliche Leiter des HSV. Der eigentliche Sportchef führte die Hanseaten im Spiel gegen Freiburg zu einem 2:1-Sieg © getty 17/33 17. Oktober 2011: Ex-Bayern Spieler Thorsten Fink übernimmt beim HSV. Knapp zwei Jahre später, am 17. September 2013 wird er entlassen © getty 18/33 Auf Fink folgte erneut Rodolfo Esteban Cardoso, der am 17. September 2013 zusammen mit Otto Addo interimsweise bis zum 24. September übernahm © getty 19/33 Der Nächste, bitte! Bert van Marwijk durfte sich ab dem 25. September probieren. Lange hielt sich der Niederländer aber nicht. Am 15. Februar 2014 war schon wieder Schluss © getty 20/33 Mit Mirko Slomka, der am 17. Februar 2014 auf der HSV-Bank Platz nahm, sollte alles besser werden. Doch auch er hielt sich nur ein gutes halbes Jahr (15. September 2014) © getty 21/33 Und so gab's die Beförderung: Nach einem starken Saisonstart mit der U 23 überahm Joe Zinnbauer am 16. September den Posten von Slomka © getty 22/33 Paukenschlag! Mit Peter Knäbel übernimmt der eigentliche "Direktor Profifußball" an der Seitenlinie. In seinen zwei Spielen hagelt es zwei Niederlagen und 0:6 Tore © getty 23/33 Überraschend kam statt Tuchel Bruno Labbadia zurück zum HSV. Er löste Peter Knäbel ab. Vier Trainer in einer Saison, damit stellen die Rothosen den VfB-Rekord ein. Am 25. September 2016 wird Labbadia nach einem Fehlstart in der Liga beurlaubt © getty 24/33 Einen Tag später stellt sich Markus Gisdol vor: "Der HSV ist ein Brett, ein wahnsinnig geiler Klub" © getty 25/33 Gisdol führt den HSV dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt, muss aber knapp anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt gehen. Seine Buli-Bilanz: 48 Spiele, 14 Siege, 10 Remis, 24 Niederlagen © getty 26/33 Bernd Hollerbach sprang für Gisdol ein. Ganze sieben Wochen hielt es ihn auf der HSV-Trainerbank, was zu insgesamt drei Punkten reichen sollte. © getty 27/33 Der bisherige U23-Coach Christian Titz übernahm das Zepter von Hollerbach, doch auch er konnte den ersten Abstieg des HSV nicht verhindern. © getty 28/33 Doch der 47-Jährige hinterließ einen guten Eindruck und sollte das Projekt „Direkter Wiederaufstieg“ leiten. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen verloren die Verantwortlichen jedoch die Geduld und Titz musste gehen. © getty 29/33 Noch am gleichen Tag präsentierte der HSV in Hannes Wolf den Titz-Nachfolger. Wolf war seit 2008 der 17. Trainer der Hanseaten und verpasste mit dem HSV das festgesteckte Ziel Wiederaufstieg. Die Konsequenz? Wolf musste nach nur 28 Spielen wieder gehen. © getty 30/33 29. Mai 2019: Nach dem frustrierenden Ende der ersten Zweitliga-Saison krempelte der HSV den Laden erneut um. Nach Wolf musste auch Sportvorstand Ralf Becker gehen. Jonas Boldt kam und installierte Trainer-Wunschkandidat Dieter Hecking. © imago images / Poolfoto 31/33 Hecking verpasste es allerdings, den HSV in die erste Liga zu führen. Aufgrund der drastischen Budgetkürzung fanden die beiden Parteien nicht mehr zusammen und so wurde Heckings auslaufender Vertrag nicht verlängert. © getty 32/33 Für Hecking übernahm Thioune, der in Hamburg einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Nach der Negativserie in den letzten Spielen zogen die Verantwortlichen jedoch die Reißleine: Thioune muss wieder gehen. © getty 33/33 Horst Hrubesch nimmt nun die Zügel in die Hand - allerdings nur bis zum Saisonende. Dann wird sich wohl der nächste Coach in diese Liste einreihen.

2. Wieso reagiert der HSV so spät?

Kurz gesagt: Weil Boldt bis zuletzt von Thioune überzeugt war und ihn als Trainer auch weiterhin schätzt. Daran änderte das 3:3 nach 3:0-Führung in Hannover nichts, auch die darauffolgenden Niederlagen gegen Darmstadt und Sandhausen gestand er seinem Wunschtrainer ein. Dass sich die Mannschaft im vorletzten Spiel bei Jahn Regensburg (1:1) nach der Halbzeitpause berappelt hatte und etwas unglücklich einen Auswärtssieg verpasste, nannte Boldt nun "keine Ausrede, aber einen Erklärungsversuch" für seinen (zu?) späten Sinneswandel nach der Begegnung vom Donnerstag, welche das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg bedeutete.

Ganz anderer Meinung ist da HSV-Experte Daniel Jovanov, der nach dem Abstieg des Traditionsvereins 2018 ein Buch über den Chaosklub aus dem Norden veröffentlichte und die Geschehnisse seit Jahren aus nächster Nähe verfolgt. "Der HSV hat den Zeitpunkt verpasst für einen Trainerwechsel. Alles, was sich gerade abspielt, hat sich seit mehreren Wochen angedeutet", erklärte er gegenüber SPOX und Goal. "Dieser Schritt, Horst Hrubesch für drei Spieltage dort hinzustellen, ist eine Verzweiflungsaktion."

HSV: Das Restprogramm in der 2. Liga

Datum und Uhrzeit Spieltag Gegner H/A 10. Mai, 20.30 Uhr 32 1. FC Nürnberg H 16. Mai, 15.30 Uhr 33 VfL Osnabrück A 23. Mai, 15.30 Uhr 34 Eintracht Braunschweig H

3. Welche Absicht verfolgen die Verantwortlichen?

Boldt wurde nicht müde, zu betonen, dass es zu vermeiden galt, dass die aktuelle Saison langsam austrudelt. Davon wäre er bei einer Weiterbeschäftigung Thiounes wohl ausgegangen. "Das widerstrebt dem Sportsgeist", wurde er deutlich. Der Start in die neue Spielzeit sollte unabhängig der Liga-Zugehörigkeit unbeschwert sein.

Jovanov sah allerdings noch andere Motive für das überraschende Vorgehen der Bosse. "Man lässt mit Hrubesch den größten oder stärksten Namen nach vorne, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen", mutmaßte er. "Die Verantwortlichen wollen jetzt damit auch ihren eigenen Arsch retten. Offensichtlich wurden die Zeichen aus der Mannschaft nicht richtig gedeutet."

Laut Boldt gehe es in den Spielen gegen den 1. FC Nürnberg, den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig nun darum, mit Hilfe der Relegation aus drei Spielen fünf zu machen. Wie optimistisch er trotz der Tabellenkonstellation im Kampf um den Aufstieg noch ist, machte die Aussage, dass vielleicht auch drei Partien ausreichen würden, deutlich. Gemeint war damit natürlich der direkte Gang ins Oberhaus.