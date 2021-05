Letzter Spieltag in der 2. Bundesliga! Bei Holstein Kiel geht es noch um den fixen Aufstieg in die Bundesliga. Gegner heute ist der SV Darmstadt. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Holstein Kiel wird die Saison 2020/21 im schlimmsten Fall als Dritter beenden. Jedoch können die Norddeutschen auch den fixen Aufstieg in die Bundesliga noch schaffen. Dafür braucht es ein gutes Ergebnis gegen den SV Darmstadt am 34. Spieltag.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Kieler sind aktuell Zweiter vor der SpVgg Greuther Fürth. Der Abstand beträgt jedoch nur einen Punkt. Damit der direkte Abstieg nicht gefährdet wird, muss das Team von Trainer Ole Werner heute gewinnen. Auch der Gewinn der Meisterschaft ist noch möglich. Auf Tabellenführer VfL Bochum fehlen zwei Punkte.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr wird im Holstein-Stadion angestoßen.

Vor Beginn: Willkommen zum 34. Spieltag der 2. Bundesliga. Holstein Kiel empfängt den SV Darmstadt.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: 2. Liga heute im TV und Livestream

Das Saisonfinale in der 2. Bundesliga - darunter auch Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt - könnt Ihr komplett bei Sky im Pay-TV und Livestream verfolgen. Kiel gegen Darmstadt seht Ihr dabei auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD ab 15.20 Uhr. Die weiteren acht Parallelspiele bietet Sky dann sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD an.

Falls Ihr das Einzelspiel zudem im Livestream sehen möchtet, braucht Ihr dafür ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Holstein Kiel vs. SV Darmstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese

Darmstadt: Schuhen - Bader, L. Mai, Höhn, Holland - Palsson, Rapp - Clemens, Schnellhardt, Honsak - Serd. Dursun

